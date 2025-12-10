[Vidéo] Près de Caen. Inoxtag était en séance de dédicaces pour son manga dans un magasin Célio

Inoxtag a fait étape en Normandie ce mercredi 10 décembre, et plus précisément au magasin Célio de Mondeville 2 (Calvados). Le YouTubeur de 23 ans a présenté le tome 2 de son manga "Instinct", sorti le 20 novembre dernier. Une foule immense attendait son tour pour le rencontrer et repartir avec une photo souvenir.

La queue s'étendait jusqu'au Litrimarché

Et il y avait tellement de monde que la queue s'étendait jusqu'au Litrimarché, sur une centaine de mètres. Au total, ce sont des milliers de personnes qui se sont déplacées ce mercredi : "C'est Inoxtag, il vient pas tous les jours à Caen !" dit Juliann, pour expliquer sa venue avec sa famille, après une trentaine de minutes de trajet.

C'était l'occasion pour beaucoup de rencontrer leur idole, Laura est venu avec son papa : "Je trouve qu'il est assez inspirant dans tout ce qu'il fait, il nous divertit, il faut le remercier pour ça." Son père s'est également pris au jeu, en commençant à regarder quelques vidéos du natif des Hauts-de-Seine : "Avec mes enfants qui sont fans, j'ai commencé à suivre aussi, notamment son documentaire sur l'Everest."

"J'étais à deux doigts de pleurer"

Il fallait être vif. Pour chaque personne, Inoxtag a consacré quelques secondes, pour satisfaire le plus de personnes. "On est arrivé, on lui a dit bonjour, il nous a demandé si ça allait, puis il a dédicacé notre livre avant de signer notre manga", explique Océane, venue avec son amie Charlotte. Elle était même émue au moment de rencontrer la star du jour : "Je suis une fan inconditionnelle, il donne envie de réaliser ses rêves."

Cette séance n'était accessible sur inscription, après l'obtention d'un QR Code : "On a tenté pour avoir l'accès, et on l'a eu", se réjouit Mathieu, qui a également fait signer son manga. "On n'a pas pu lui dire grand chose, il était un peu pressé, mais on a pu prendre une photo. Je le suis depuis ses débuts sur Fortnite, donc c'est un honneur de le rencontrer."