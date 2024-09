YouTube. Kaizen : le documentaire d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest est un succès !

Inoxtag, âgé de 22 ans, est un célèbre YouTubeur. Il compte plus de 8 millions d'abonnés sur YouTube, 6,1 millions sur TikTok et 5,6 millions sur Instagram. Il avait annoncé, il y a un an et demi, sa volonté de gravir l'Everest, la plus haute montagne du monde (plus de 8 800 mètres).

Après un entraînement intense, il part le 10 avril 2024 au Népal pour réaliser son rêve, aux côtés de Mathis Dumas, l'un de ses guides de haute-montagne, qui l'a aidé à se préparer pour vivre cette expérience unique. Un documentaire de 2h30 sur cette aventure, intitulé Kaizen, (un terme japonais dont l'une des significations est "changement vers le mieux") est sorti vendredi 13 septembre dans plus de 400 salles de cinéma en séance spéciale, en France, Belgique, Suisse, Québec, Maroc etc. et le lendemain sur sa chaîne YouTube. Ce sont 340 000 spectateurs qui ont assisté au film dans les salles obscures et 12 millions de personnes qui l'ont visionné sur la plateforme vidéo en seulement 24 heures.

"Des chiffres très exceptionnels qui montrent l'engouement pour ce documentaire", c'est "assurément l'un des meilleurs lancements de l'histoire" selon le porte-parole de YouTube sollicité par l'Agence France Presse.

Le documentaire Kaizen sera diffusé sur TF1 le mardi 8 octobre à 23h30, juste après l'émission Koh-Lanta. Il sera également diffusé sur TF1+ à partir du 28 septembre. L'occasion de suivre ses préparatifs, son parcours, ses moments de doute et surtout, sa transformation personnelle grâce à cette expédition qui prouve que rien n'est impossible si l'on s'en donne les moyens.