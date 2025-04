En vidéo. "Ma première fois, 15 ans plus tard" : ce Normand retrouve son premier amour

Originaire de Caen, Ben Nevert est aujourd'hui suivi par plus de 600 000 abonnés sur YouTube. Mais avant d'être une figure populaire d'Internet, il était ce petit garçon qui débarquait en CM1 dans une nouvelle école. C'est là qu'il croise pour la première fois Loren. Deux enfants qui ne savent pas encore que leur histoire marquera leur vie…

Masqué face à son passé

Le concept de la vidéo du jour ? Une rencontre à l'aveugle, au sens propre. Ben Nevert est masqué et ne sait pas encore qui il va rencontrer. Il pose des questions absurdes pour deviner l'identité de son rendez-vous :

“Est-ce que tu es une personne à qui je dois de l'argent ?”

“Est-ce que tu es plus âgé(e) que moi ?”

Et puis, le moment de vérité. Lorsqu'il comprend, son visage s'illumine. Face à lui, Loren. Son premier amour. Celle qu'il n'avait pas revue depuis 2009.

“Ma première vraie copine” : une histoire d'amour made in Normandie

“Loren et moi nous sommes rencontrés quand on avait 8 ans. On est sortis ensemble à nos 16 ans, c'était ma première vraie copine.” Une phrase simple, mais qui annonce la couleur : cette histoire, c'est du vécu, du vrai, du pur.

Et surtout, c'était sa première fois ! Oui, Ben revient face caméra sur ce moment fort, avec une sincérité désarmante : “C'était ma première fois !!” La discussion avec Loren, tout en bienveillance et en nostalgie, touche en plein cœur.

Un retour dans le passé ultra-touchant

Les deux anciens amoureux se replongent dans leur histoire avec une tendresse folle. Ils se posent plein de questions, reviennent sur leur relation, leur complicité, leur rupture… Le tout dans une ambiance “saine” et pleine de respect. Et c'est ce qui rend la vidéo si belle.

On a presque l'impression d'être de trop. Comme des voyeurs dans un moment intime, mais partagé avec tant de sincérité qu'on ne peut que fondre.

Pourquoi il faut regarder cette vidéo

Une vidéo touchante, un storytelling millimétré, une rencontre inattendue, des souvenirs d'ado, une rupture, des émotions sincères… tous les ingrédients sont là pour casser Internet. On se voit nous-même, nos premiers amours, c'est un miroir vers nos propres premières fois, notre propre jeunesse. C'est plein de belle nostalgie, pour une histoire finalement universelle.