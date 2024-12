Cuisine. Artus et un duo de YouTubeurs jugent et notent une spécialité normande préparée par David Gallienne… Et ça divise

Depuis quelques mois, McFly et Carlito, les YouTubeurs aux 7,5 millions d'abonnés, se sont lancés dans un projet titanesque : une tier list (classement) des spécialités régionales françaises. Le concept ? Les internautes votent pour un plat "emblématique" parmi trois sélectionnés par région, et nos deux compères invitent un chef pour réaliser le gagnant, avant de tous les classer. La Normandie, terre de crème et de beurre, a vu s'affronter les tripes à la mode de Caen, l'omelette de la mère Poulard et… l'escalope normande.

Pour cette ultime vidéo de la série, nos YouTubeurs accueillent Artus, venu fêter les 11 millions d'entrées de son dernier film, Un p'tit truc en plus. Bonne humeur et beaucoup (beaucoup) de vannes, mais quand l'escalope normande (et le grand chef David Gallienne) débarquent dans l'arène, tout ne se passe pas comme prévu.

David Gallienne, chef étoilé et hors-sujet assumé

Aux fourneaux, c'est David Gallienne, chef étoilé au Jardin des Plumes à Giverny et gagnant de "Top Chef 2020", qui se charge de représenter la Normandie. Mais visiblement fatigué des clichés "crème et beurre", il décide de revisiter le plat à sa sauce (littéralement). Résultat ? Une escalope version haute gastronomie avec des chips de champignons et une sauce ultra-léchée.

"Je n'ai pas goûté une escalope normande, là !"

Si McFly salue le goût avec un enthousiaste "C'est hyper HYPER bon !" et Carlito hésite entre la deuxième et la troisième catégorie du classement, Artus tranche sans détour : quatrième. Traduction : hors concours. La raison ? "Je n'ai pas goûté une escalope normande, là !"

Flirts, quiproquos et chantilly au siphon

L'ambiance change quand Artus tombe littéralement amoureux des chips de champignons. On s'éloigne un peu du concept culinaire là.

Malgré tout, les avis restent mitigés :

" On va se mettre la Normandie à dos… " plaisante McFly.

" plaisante McFly. " La sauce, elle me rend ouf, les champis, j'en suis fan ", ajoute Carlito.

", ajoute Carlito. "Il est hors classement” termine Artus.

Les Normands déçus (mais toujours chauvins)

Les commentaires sous la vidéo témoignent d'un mélange de fierté régionale et de frustration :

@SelBoi : " Voilà, nous autres Normands sommes là pour être (TRES) chauvins et non seulement David est le représentant PARFAIT de chez nous mais le plat est parfaitement choisi. "

" @kevinli7473 : " MAIS NON DAVID POURQUOI T'AS FAIT UN HORS SUJET (La Normandie Rpz). "

" @sullyvan_dfr : "J'aurais aimé voir le vrai plat, non revisité, pour montrer à quel point on se régale chez nous."

Verdict : la Normandie reste dans le cœur, pas dans le top

L'escalope normande, version Gallienne, n'a pas su convaincre le jury d'Artus et compagnie. Mais qu'importe : entre quiproquos, fous rires et chips de champignons, la Normandie a brillé à sa manière.