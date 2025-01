Mont-Saint-Aignan. Avec David Gallienne comme parrain, la prestigieuse école Ferrandi va former les cuisiniers de demain

"La genèse du projet est partie d'un appel au secours", explique David Gallienne, chef étoilé à Giverny et parrain de la nouvelle promotion Ferrandi - du nom de l'école de gastronomie parisienne- à l'IFA Marcel Sauvage à Mont-Saint-Aignan. "Nous n'avons pas assez de gens formés à l'excellence. Les programmes de formation sont en déclin alors que la cuisine, elle, continue d'évoluer", poursuit le restaurateur. Une nouvelle formation intensive de trois semaines voit donc le jour en ce mois de janvier. Elle s'adresse à 30 apprentis soigneusement sélectionnés dans les cinq CFA de Normandie dont celui de Mont-Saint Aignan. Le chef normand va participer à la formation des jeunes tout comme Benoît Nicolas, Meilleur Ouvrier de France 2015 et enseignant formateur à Ferrandi Paris. L'idée est de "revoir tous les fondamentaux mais en les amenant plus loin avec plus de précision et d'exigence, explique Benoit Nicolas. Mais l'exigence n'est pas que dans les étoilés, elle s'applique à toutes les restaurations." Les élèves bénéficieront ainsi de 105h de formation du 6 janvier au 14 février autour de neuf formateurs professionnels mêlant la maîtrise des fondamentaux, le travail en équipe et la mise en production au restaurant d'application. "Nos CFA ont déjà un bon taux d'employabilité mais avec cette matrice Ferrandi qui finit le parcours de nos jeunes, cela va être exceptionnel", se félicite Vincent Lauda, président de la CCI Normandie qui co-finance la formation.