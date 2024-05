Près de Rouen. Ils mettent le feu à une poubelle, deux jeunes de 11 et 14 ans interpellés

C'est un témoin qui a donné l'alerte, mercredi 22 mai vers 22h20, alors qu'il surprend deux jeunes gens en train de mettre le feu à une poubelle sur le parking du Carrefour de Mont-Saint-Aignan, à proximité de la station-service.

La police se rend sur place et interpelle à proximité deux jeunes, âgés de seulement 11 et 14 ans, qui passent rapidement aux aveux, précise la police. Ils ont tenté également d'embraser une seconde poubelle et ont joué avec des extincteurs. Les jeunes adolescents ont été amenés au poste de police avant d'être confiés à leur parent.

Ils doivent néanmoins être convoqués ultérieurement pour être entendus.