Rouen. Proxénétisme : un couple de propriétaires arrêté, l'époux placé sous contrôle judiciaire 

Selon le parquet de Rouen, un couple de Rouennais propriétaire de plusieurs logements à Rouen, a été interpellé puis placé en garde à vue, lundi 24 février, à l'issue d'une longue enquête pour proxénétisme.

Des résidents donnent l'alerte

L'enquête a débuté en 2022 après plusieurs signalements de résidents de l'immeuble situé dans le centre-ville auprès de leur syndic de copropriétés, ces derniers soupçonnant des "activités régulières de prostitution" dans le bâtiment. L'époux, le gérant principal des logements, est alors convoqué à la gendarmerie en octobre 2023 pour s'expliquer sur la situation.

Un profit significatif

C'est à partir de là que les forces de l'ordre vont débuter une longue enquête, enchaînant surveillances, auditions de témoins et investigations au téléphone confirmant "l'exercice régulier d'activité de prostitution dans les logements visés", explique le parquet de Rouen. Concrètement, les propriétaires mettaient à disposition des prostituées leurs logements via des locations de courte durée sur les sites Airbnb et Booking. Ces locations ont engendré "un profit significatif", précise le parquet qui fait état d'une saisie de près de 80 000 euros sur les comptes du couple.

Un procès en mai

Le principal mis en cause a d'abord nié son implication expliquant avoir manqué de vigilance avant de reconnaître que certains logements étaient bien loués à des travailleuses du sexe. Il a été déféré devant le parquet à l'issue de sa garde à vue puis placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son audience au tribunal correctionnel le 16 mai prochain.