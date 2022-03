Rouen. Une personne retranchée chez elle

Une personne est retranchée chez elle, rue Galilée à Rouen (Seine-Maritime), depuis 9 h 44, en ce mardi 12 novembre 2019. On ne sait pas si elle est armée. En tout cas, les pompiers ont installé un périmètre de sécurité autour du logement, et des négociations entre la personne retranchée et la police sont en cours.