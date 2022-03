Rouen. 21 personnes interpellées dans le démantèlement d'un réseau de prostitution en Normandie

C'est une enquête de plusieurs mois qui a permis aux policiers de Rouen (Seine-Maritime) de réaliser un beau coup de filet et d'interpeller 21 personnes liées à un réseau de prostitution. Tout a commencé le lundi 14 novembre 2016 lors d'un banal contrôle d'identité. La brigade de répression décide alors de surveiller un ressortissant roumain de 28 ans.

L'individu est placé sous surveillance physique et téléphonique, ce qui permet de déterminer qu'il est proxénète et qu'il agit dans une activité de grande ampleur dans toute l'agglomération avec d'autres personnes originaires de Roumanie. Une partie de ce réseau est également reliée à une importante vague de cambriolages aux abords de Rouen. Au vu de la taille de leur d'activité, l'enquête sur ce groupe est menée conjointement par la police et la gendarmerie.

Une centaine de cambriolages

Une grande vague d'interpellation a été lancée mardi 7 mars 2017 au petit matin un petit peu partout dans l'agglomération. 120 policiers ont été mobilisés pour procéder à 21 interpellations. Des perquisitions ont également permis de retrouver des objets issus des cambriolages et l'enquête a pu déterminer que des grosses sommes d'argent étaient envoyées chaque jour en Roumanie.

Au total, ils sont reliés à une centaine de cambriolages et le réseau de prostitution engendrerait plus de 200 000 € de gains par an selon la police. Tous les interpellés vivent à Rouen ou dans sa proche périphérie et sont âgés de 52 à 20 ans.

