Rouen. Délit de fuite, défaut de permis de conduire, d'assurance… Un homme de 22 ans interpellé

Une affaire pleine de rebondissements. Dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 octobre vers 1h30, une équipe de police est en patrouille à Rouen lorsqu'elle croise une voiture Mercedes avenue de la Grand'mare à Rouen, "dépourvue d'éclairage et gravement accidentée à l'avant". Un homme de 22 ans a été interpellé par la suite pour plusieurs motifs.

Refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et d'assurance

Cette nuit-là, les policiers décident de faire demi-tour pour contrôler le véhicule. Le chauffeur n'obtempère pas et décide, un peu plus loin, de prendre dans sa voiture un auto-stoppeur, avant de redémarrer. Alors que les policiers suivent de loin la voiture, ils en profitent pour faire des recherches sur le véhicule en question. Ils constatent alors l'absence de contrôle technique, d'assurance et que le propriétaire du véhicule n'était pas titulaire du permis de conduire. Pendant ce temps, la Mercedes poursuit sa route "en ne respectant pas le code de la route" jusqu'à la place Alfred de Musset à Rouen.

Interpellation, garde à vue et enquête

Arrivée sur les lieux, la police fait face à "des individus hostiles et des jets de projectiles lancés en leur direction", indique une source policière. La Mercedes arrêtée, deux personnes sortent du véhicule. Les policiers réussissent à interpeller l'une de ces deux personnes, un homme de 22 ans qui s'avère être positif au dépistage de stupéfiants. Après enquête, les policiers se sont aperçus qu'un accident avec délit de fuite avait eu lieu quelques minutes avant cette interpellation, route de Paris à Bonsecours. Ils se rendent donc sur place et retrouvent un feu tricolore arraché, un morceau de pare-chocs et un feu de brouillard avec le logo Mercedes.

Après cette découverte, les policiers en ont donc déduit que le chauffeur de 22 ans avait fait un délit de fuite avant son interpellation. Ce dernier a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.