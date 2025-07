Près d'Alençon. Un dromadaire sauvé du cirque devient la star d'une ferme pédagogique

Ici, c'est lui la star. Dans l'enclos des ânes et des chevaux, le dromadaire Ramsès pâture, quand il n'embête pas le propriétaire des lieux, Renaud Deparis, pour tenter de répondre aux questions à sa place à notre micro. Renaud et Sophie Deparis l'ont récupéré d'un cirque et mis au vert à la ferme du cheval d'O, située à La Fresnaye-sur-Chédouet, commune déléguée de Villeneuve-en-Perseigne, près d'Alençon dans la Sarthe.

Passionnés des animaux

Le couple a acheté le domaine en 2023 "avec le projet d'avoir un contact rapproché avec les animaux", expliquent-ils, Sophie Deparis ayant "toujours eu la passion des animaux". Une passion qui, en parallèle de leur emploi respectif, "consomme à peu près tout le temps qu'il nous reste", sourit Renaud Deparis, informaticien de 53 ans. Ainsi, ils ont commencé par ouvrir une pension pour chevaux, avant de créer une ferme pédagogique, ouverte depuis ce mardi 1er juillet.

Des animaux à caresser sans modération

"On n'a aucun animal qui ne vit pas déjà au contact de l'homme, souligne Renaud Deparis. On les a récupérés pour la plupart de refuges, d'associations ou de la SPA. Certains sont en convalescence parce qu'ils ont été maltraités. Pour d'autres, on leur a évité de passer par la case de l'abattoir." Au-delà du dromadaire Ramsès, la ferme compte des alpagas, un lama, des yacks, des lapins, des boucs, des poneys shetlands, des cochons ou encore des ânes, dont un du Poitou, espèce menacée.

L'âne nain, jaloux de ses colocataires d'enclos, voulait absolument être sur la photo.

Beaucoup sont de petite taille et "bien adaptés au contact des enfants" et des humains en général. "Ils sont tous très sociabilisés", assure le quinquagénaire. Si la ferme se visite librement, des ateliers de nourrissage et des visites des enclos sont aussi proposés à heure fixe plusieurs fois par jour pour caresser les animaux.

"Petit à petit, on essaie d'accueillir des espèces qu'on n'a pas pour enrichir la visite et son côté pédagogique", conclut Renaud Deparis. A terme, le couple veut créer "une zone dédiée aux fermes de chaque continent".

Pratique. La Daverie à La Fresnaye-sur-Chédouet. Ouvert cet été du lundi au dimanche de 10h à 18h. Tarifs : 5€ pour les enfants, 7€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 2 ans.