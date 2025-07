Alençon. La communauté urbaine installe des composteurs grutables pour réduire les déchets et stabiliser la taxe d'ordures ménagères

Le premier composteur du dispositif a été installé sur le bitume de la place Masson, à Alençon, lundi 30 juin. "C'est un système relativement innovant qui évite la présence de nuisibles, confie Joaquim Pueyo, maire d'Alençon et président de la communauté urbaine d'Alençon (CUA). Le bac n'est pas en contact direct avec le sol, donc les nuisibles ne peuvent pas y entrer, à condition que les habitants veillent bien à refermer le couvercle après chaque utilisation", poursuit-il.

Encourager le compostage en centre-ville

Jusqu'ici, les composteurs installés sur le territoire de la CUA reposaient sur le sol d'espaces verts, comme celui du parc des promenades d'Alençon. "Avec ce type de bac, le compostage se fait sur place car les vers remontent du sol et traitent directement les biodéchets", explique Patrick Cousin, vice-président de la CUA délégué à la politique des déchets.

Pour encourager le compostage dans les zones urbanisées, 12 composteurs grutables vont être mis à disposition des habitants de la communauté urbaine. Les bacs seront fréquemment ramassés par un camion avant d'être vidés au centre de tri des biodéchets, à Sées. "Ces composteurs permettent de collecter les biodéchets mais le compostage se fait ailleurs", résume Patrick Cousin.

"Faciliter la tâche pour tout le monde"

Chaque habitant de la CUA peut d'ores et déjà signer la charte du dispositif et repartir avec un bio seau qu'il faut vider "tous les trois ou quatre jours dans le composteur, détaille Hélène Burel-Poignant, animatrice pour France nature environnement. Après avoir vidé son seau, l'utilisateur doit recouvrir ses biodéchets avec du broyat disponible sur place. Cela évite les mauvaises odeurs et les moucherons. On essaie de faciliter la tâche pour tout le monde", poursuit-elle.

Notre reportage sur le dispositif des composteurs grutables Impossible de lire le son.

Stabiliser la taxe d'ordures ménagères

De son côté, Patrick Cousin alerte sur la présence encore importante des biodéchets dans les sacs transparents. "Il ne faut pas jeter le biodégradable à la poubelle, rappelle le vice-président de la CUA. Les ordures ménagères nous coûtent très cher en termes de transport et de traitement. L'objectif avec ce dispositif, c'est de retirer les biodéchets de la poubelle pour avoir un tonnage inférieur et donc faire des économies. Moi, je pèse mes bio seaux depuis longtemps et chaque année, ce sont 120kg de biodéchets qui ne partent pas à la poubelle", poursuit-il.

Les 12 composteurs seront installés dans les prochaines semaines dans les différentes communes de la communauté urbaine d'Alençon. Pour ce projet, la CUA bénéficie d'une aide de l'agence de la transition écologique à hauteur de 180 000 euros. "C'est une aide importante, on aura beaucoup de dépenses mais on devrait réussir à faire des économies sur le moyen terme", conclut Joaquim Pueyo.