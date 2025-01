Caen. Un an après : quel bilan pour la collecte des biodéchets ?

Un an après l'obligation pour les collectivités de mettre à disposition des solutions de tri des biodéchets, l'agglomération de Caen la Mer dresse un bilan encourageant.

Entre compostage individuel, collectif et apport volontaire, les habitants se mobilisent pour réduire leurs déchets alimentaires et leur donner une seconde vie. En additionnant ces efforts, ce sont 700 tonnes de biodéchets qui ont été détournées en 2024, positionnant Caen la Mer "parmi les meilleures collectivités françaises en la matière", selon Marc Lecerf, vice-président en charge de l'environnement à Caen la Mer. Les biodéchets collectés en abribacs sont transportés chez un prestataire pour être transformés en compost, contribuant ainsi à une logique de valorisation durable. "Ces déchets, qui étaient auparavant brûlés, deviennent une ressource. Ils enrichissent les sols et participent à la production de plantes dans les jardins individuels et collectifs ou pour l'usage agricole", souligne Marc Lecerf. La démarche semble être appréciée par les habitants, dont les habitudes évoluent. Dans les logements collectifs, "les copropriétaires et locataires s'organisent entre eux pour gérer le compost une fois qu'il arrive à maturité".

Une mobilisation durable

L'habitude du compost s'accompagne d'une prise de conscience collective. "La légère augmentation des collectes témoigne de la mobilisation de nos concitoyens sur les enjeux environnementaux et de développement durable, qui sont plus que jamais d'actualité", conclut Marc Lecerf. La Ville de Caen souhaite atteindre d'ici 2030 un "objectif zéro gaspillage". En 2024, deux marchés zéro-déchets ont été créés et 46% de ses logements individuels sont équipés en bac de compost.