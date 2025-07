Les Grandes Voiles du Havre. Quatre jours de fête, quatre jours d'animations

Le spectacle débutera dès mercredi 2 juillet avec l'arrivée des voiliers dans le port du Havre. Le public sera accueilli sur le village des Grandes Voiles entre jeudi 3 et lundi 7 juillet, bassin de l'Eure et bassin Paul Vatine, de 10h à minuit (ouverture le jeudi à 18h et pour le lundi de 7h à 13h).

Des animations autour des quais

Les quais s'animeront autour de plusieurs espaces thématiques. "La guinguette des Grandes Voiles" permettra au public de se détendre autour d'une scène acoustique et d'un bar principal. "Le port des Grandes Voiles" sera aménagé à partir de containers proposant des expositions, de la restauration et une scène DJ pour les moments festifs. "L'escale au Havre" sera, lui, un espace dédié au territoire à travers des animations et des expositions axées sur le patrimoine, les sports et le nautisme.

Les Grandes Voiles proposeront au public de nombreuses animations et festivités : balades artistiques, animations pour enfants, déambulations festives, espaces de restauration et aires de restauration durables et locales. Les visiteurs pourront, grâce à l'office de tourisme, embarquer à bord de deux semi-rigides pour découvrir les grands voiliers dans les bassins. Il sera aussi possible de faire des sorties en mer à bord de voiliers traditionnels.

Parmi les temps forts, il y aura bien sûr l'inauguration des Grandes Voiles, vendredi 4 juillet à 10h, en fanfare avec des batucadas. Samedi 5 juillet, la grande parade des équipages partira à 16h du parvis de l'ENSM pour rejoindre le quai de Marseille. La soirée de samedi se clôturera par un spectacle pyrotechnique depuis les bassins de l'Eure et Paul Vatine. Du vendredi au dimanche, les déambulations festives seront nombreuses sur le village. Enfin, le départ, lundi 7 juillet, sera à ne pas manquer avec une parade des grands voiliers.