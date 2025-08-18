Caen. Logement étudiant : le marché immobilier toujours en tension

A quelques semaines de la rentrée universitaire, le marché locatif étudiant connaît une nouvelle fois une forte pression à Caen. "Comme chaque année, les mois d'août et juillet sont marqués par une très forte demande", explique Louis Leroullé, l'un des gérants de l'agence immobilière Maison LD à Caen. "Qu'il s'agisse de studios, de colocations ou de deux-pièces, nous recevons une vingtaine de demandes par jour pour chaque bien. "

Face à cet afflux, la réactivité est essentielle. Les logements se louent très rapidement, mais la difficulté reste la constitution de dossiers complets. Lucas Danguy, également gérant de l'agence caennaise, affirme "que beaucoup de candidats déposent des dossiers partout, ce qui complique la gestion". Sans surprise, les biens situés à proximité immédiate de l'université restent les plus recherchés. Mais la tension est telle que les étudiants n'hésitent pas à s'éloigner davantage du campus. "La demande est partout, souligne-t-il, même si les logements proches des écoles restent les plus prisés."