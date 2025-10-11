Caen. Napoléon, chien de la police nationale, prend sa retraite et cherche une nouvelle famille

Il est en excellente santé, énergique, sportif, joueur, passionné par l'eau et la nage, doux avec les enfants, et protecteur. Napoléon, 8 ans et demi, est un malinois à la retraite. Après cinq années de service au sein de la brigade cynophile de la police nationale à Caen, il se cherche désormais une nouvelle famille pour mener "une vie paisible auprès d'une famille aimante."

Napoléon, chien de la police nationale.

Un chien courageux et affectueux

Spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants depuis 2020, Napoléon est un chien-policier "courageux et affectueux", qui néanmoins ne s'entend pas du tout avec les chats. Un questionnaire d'adoption est à retrouver sur les réseaux sociaux des forces de l'ordre si vous êtes intéressés, afin de lui offrir "la retraite qu'il mérite."