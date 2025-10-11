En ce moment Thank you DIDO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Napoléon, chien de la police nationale, prend sa retraite et cherche une nouvelle famille

Sécurité. La police nationale du Calvados cherche une nouvelle famille à Napoléon, un malinois de 8 ans et demi, qui souhaite mener une vie paisible, à la retraite.

Publié le 11/10/2025 à 11h30 - Par Lilian Fermin
Caen. Napoléon, chien de la police nationale, prend sa retraite et cherche une nouvelle famille
Napoléon se cherche une nouvelle famille, après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de la police nationale. - Police nationale du Calvados

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il est en excellente santé, énergique, sportif, joueur, passionné par l'eau et la nage, doux avec les enfants, et protecteur. Napoléon, 8 ans et demi, est un malinois à la retraite. Après cinq années de service au sein de la brigade cynophile de la police nationale à Caen, il se cherche désormais une nouvelle famille pour mener "une vie paisible auprès d'une famille aimante."

Napoléon, chien de la police nationale.Napoléon, chien de la police nationale.

Un chien courageux et affectueux

Spécialisé dans la recherche de produits stupéfiants depuis 2020, Napoléon est un chien-policier "courageux et affectueux", qui néanmoins ne s'entend pas du tout avec les chats. Un questionnaire d'adoption est à retrouver sur les réseaux sociaux des forces de l'ordre si vous êtes intéressés, afin de lui offrir "la retraite qu'il mérite."

Galerie photos
Napoléon, chien de la police nationale.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Napoléon, chien de la police nationale, prend sa retraite et cherche une nouvelle famille
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple