[Photos] Manche. Bateaux renversés, pontons détruits.... Le port de Saint-Vaast-la-Hougue a été secoué par la tempête

Le port de Saint-Vaast-La-Hougue se souviendra du passage de la tempête Goretti. Les vents ont provoqué des dégâts importants dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Une cinquantaine de bateaux ont été retournés au cours de la nuit. Cinq personnes qui se trouvaient à leur bord ont trouvé refuge dans les locaux du port. Un ponton s'est même décroché pour s'encastrer dans un deuxième ponton.

Des pontons se sont encastrés suite aux rafales. - DDaguier

Sécurisation du port

Vendredi matin, un travail a été réalisé pour déterminer les bateaux endommagés et sécuriser cette zone portuaire. Le président du Conseil départemental, Jean Morin, était présent en début d'après-midi pour examiner les dégâts.

Jean Morin est venu constater les dégâts. - DDaguier