[Photos] Manche. Bateaux renversés, pontons détruits.... Le port de Saint-Vaast-la-Hougue a été secoué par la tempête

Sécurité. Le port de Saint-Vaast-La-Hougue a été durement touché par la tempête Goretti, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier.

Publié le 10/01/2026 à 09h23 - Par Julien Rojo
[Photos] Manche. Bateaux renversés, pontons détruits.... Le port de Saint-Vaast-la-Hougue a été secoué par la tempête
Une cinquantaine de navires ont été retournés par la tempête à Saint-Vaast-La-Hougue - OLemaignen

Le port de Saint-Vaast-La-Hougue se souviendra du passage de la tempête Goretti. Les vents ont provoqué des dégâts importants dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. Une cinquantaine de bateaux ont été retournés au cours de la nuit. Cinq personnes qui se trouvaient à leur bord ont trouvé refuge dans les locaux du port. Un ponton s'est même décroché pour s'encastrer dans un deuxième ponton.

Des pontons se sont encastrés suite aux rafales.Des pontons se sont encastrés suite aux rafales. - DDaguier

Sécurisation du port

Vendredi matin, un travail a été réalisé pour déterminer les bateaux endommagés et sécuriser cette zone portuaire. Le président du Conseil départemental, Jean Morin, était présent en début d'après-midi pour examiner les dégâts.

Jean Morin est venu constater les dégâts.Jean Morin est venu constater les dégâts. - DDaguier

Galerie photos
Des pontons se sont encastrés suite aux rafales. - DDaguier Jean Morin est venu constater les dégâts. - DDaguier

[Photos] Manche. Bateaux renversés, pontons détruits.... Le port de Saint-Vaast-la-Hougue a été secoué par la tempête
