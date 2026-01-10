Cherbourg. Le toit du collège des Provinces touché par la tempête Goretti

La tempête Goretti n'a épargné personne, du Val-de-Saire au port de Saint-Vaast-la-Hougue. Le collège des Provinces à Cherbourg-en-Cotentin a vu quatre plaques de son toit envolées à cause des rafales. Par précaution, une partie du sous-plafond a été enlevée. Cela peut entraîner des fuites aux niveaux inférieurs de l'établissement.

Les cours maintenus lundi prochain

Le président du Conseil départemental, Jean Morin, s'est rendu sur place vendredi 9 janvier pour examiner les dégâts. "Le collège accueillera bien les élèves dès lundi matin", affirme le département. Les emplois du temps des collégiens pourront être adaptés si nécessaire pour répartir les élèves dans les salles disponibles. Deux autres structures publiques à Cherbourg ont subi des dégâts : le gymnase Jouhaux et la piscine de Collignon. Ces sites restent fermés jusqu'à nouvel ordre.