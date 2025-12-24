Fêtes. Que faire de son sapin après Noël ? Voici la carte pour s'en débarrasser à Cherbourg

La question va préoccuper 5 millions de foyers après Noël : que faire de son sapin naturel ? Selon l'Office national des forêts, le jeter dans la nature est passible d'une amende allant jusqu'à 1 500 euros. La décomposition de grandes quantités d'aiguilles peut perturber l'équilibre écologique du sol.

Pour éviter ces dépôts sauvages, Cherbourg-en-Cotentin a mis en place une opération de collecte des sapins depuis plusieurs années. Il est possible de déposer jusqu'au dimanche 18 janvier son arbre de Noël dans l'un des 55 points de collecte répartis dans la commune nouvelle. "Avec ou sans racines, il est impératif de déposer son sapin vierge de toute décoration, sans neige artificielle et sans sac", indique l'équipe municipale. Seul le sac labellisé Handicap international est autorisé car entièrement biodégradable.

55 points de collecte des sapins sont répartis à travers la ville. - Cherbourg-en-Cotentin

A quoi sert cette collecte ?

Ces sapins sont ensuite transportés sur une zone de compost à la déchetterie du Becquet à Tourlaville. Les arbres sont broyés et mélangés à un broyat de végétaux. Cela va réduire leur acidité et éviter l'épuisement de l'azote du sol. Au bout de quatre à six mois, ce compost pourra être utilisé dans les massifs d'arbustes.