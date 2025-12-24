En ce moment ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Fêtes. Que faire de son sapin après Noël ? Voici la carte pour s'en débarrasser à Cherbourg

Environnement. Ne jetez pas votre sapin après les fêtes ! A Cherbourg, des points de collecte sont mis en place pour que ces arbres soient transformés en compost.

Publié le 24/12/2025 à 09h25 - Par Julien Rojo
Fêtes. Que faire de son sapin après Noël ? Voici la carte pour s'en débarrasser à Cherbourg
Chaque année, 5 millions de sapins naturels servent à décorer les maisons en France. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La question va préoccuper 5 millions de foyers après Noël : que faire de son sapin naturel ? Selon l'Office national des forêts, le jeter dans la nature est passible d'une amende allant jusqu'à 1 500 euros. La décomposition de grandes quantités d'aiguilles peut perturber l'équilibre écologique du sol.

Pour éviter ces dépôts sauvages, Cherbourg-en-Cotentin a mis en place une opération de collecte des sapins depuis plusieurs années. Il est possible de déposer jusqu'au dimanche 18 janvier son arbre de Noël dans l'un des 55 points de collecte répartis dans la commune nouvelle. "Avec ou sans racines, il est impératif de déposer son sapin vierge de toute décoration, sans neige artificielle et sans sac", indique l'équipe municipale. Seul le sac labellisé Handicap international est autorisé car entièrement biodégradable.

55 points de collecte des sapins sont répartis à travers la ville.55 points de collecte des sapins sont répartis à travers la ville. - Cherbourg-en-Cotentin

A quoi sert cette collecte ?

Ces sapins sont ensuite transportés sur une zone de compost à la déchetterie du Becquet à Tourlaville. Les arbres sont broyés et mélangés à un broyat de végétaux. Cela va réduire leur acidité et éviter l'épuisement de l'azote du sol. Au bout de quatre à six mois, ce compost pourra être utilisé dans les massifs d'arbustes.

Galerie photos
55 points de collecte des sapins sont répartis à travers la ville. - Cherbourg-en-Cotentin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Fêtes. Que faire de son sapin après Noël ? Voici la carte pour s'en débarrasser à Cherbourg
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple