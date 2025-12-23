Le Havre. Il refuse d'obtempérer et percute une voiture de la police municipale

Mardi 23 décembre, vers 3h30, un jeune de 19 ans sur son cyclomoteur a refusé un contrôle de la police municipale au Havre. Se retrouvant dans une impasse, rue Baudin, le pilote fait demi-tour et percute volontairement la voiture des policiers. Dans le choc, le jeune est tombé au sol mais cela ne l'a pas empêché d'être violent envers les agents.

Le jeune transporté à Monod

La police nationale est venue en renfort pour maîtriser l'homme. Il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital Monod pour des contrôles. Le cyclomoteur ne lui appartenait pas et ce dernier n'était pas assuré.

La vidéo-piéton des policiers municipaux a permis de confirmer le déroulé des faits.