Le Havre . Sans assurance, un jeune de 18 ans abandonne sa voiture en pleine voie et tente de fuir la police

Sécurité. Les forces de l'ordre ont interpellé un jeune homme de 18 ans après une course-poursuite en voiture et à pied, mercredi 12 novembre, dans le quartier de Caucriauville au Havre. L'automobiliste n'avait pas d'assurance. 

Publié le 13/11/2025 à 11h38 - Par Alexandre Leno
Le suspect a été placé en garde à vue pour défaut d'assurance et refus de se soumettre à un dépistage stupéfiant.  - Illustration

Apercevant un véhicule rouler à vive allure, les forces de l'ordre, alors en patrouille dans le quartier de Caucriauville au Havre mercredi 12 novembre, décident d'interpeller le conducteur un peu avant 21h. Ce dernier refuse d'obtempérer et fuit la police à bord de son véhicule s'engageant dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre au départ de l'avenue Vladimir Komarov.

Il refuse de se soumettre au dépistage stupéfiant

Après quelque temps, l'automobiliste abandonne son véhicule en pleine voie avant de prendre la fuite à pied. Les policiers ont réussi à rapidement l'interpeller. Le suspect, un jeune homme de 18 ans, a été ensuite placé en garde à vue pour défaut d'assurance et refus de se soumettre au dépistage stupéfiant. 

