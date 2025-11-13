Le Havre . Sans assurance, un jeune de 18 ans abandonne sa voiture en pleine voie et tente de fuir la police

Apercevant un véhicule rouler à vive allure, les forces de l'ordre, alors en patrouille dans le quartier de Caucriauville au Havre mercredi 12 novembre, décident d'interpeller le conducteur un peu avant 21h. Ce dernier refuse d'obtempérer et fuit la police à bord de son véhicule s'engageant dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre au départ de l'avenue Vladimir Komarov.

• A lire aussi. Calvados. Une bijouterie braquée par des hommes cagoulés, de nombreux bijoux en or dérobés

Il refuse de se soumettre au dépistage stupéfiant

Après quelque temps, l'automobiliste abandonne son véhicule en pleine voie avant de prendre la fuite à pied. Les policiers ont réussi à rapidement l'interpeller. Le suspect, un jeune homme de 18 ans, a été ensuite placé en garde à vue pour défaut d'assurance et refus de se soumettre au dépistage stupéfiant.