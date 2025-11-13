En ce moment One more time DAFT PUNK
Calvados. Une bijouterie braquée par des hommes cagoulés, de nombreux bijoux en or dérobés

Sécurité. Mercredi 12 novembre, une bijouterie de Courseulles-sur-Mer a subi un braquage de la part de plusieurs malfaiteurs. 

Publié le 13/11/2025 à 10h11 - Par Elvire Alix
Une enquête est en cours pour identifier les malfaiteurs. 

Mercredi 12 novembre, peu avant 19 heures, un groupe de malfaiteurs cagoulés a fait irruption dans la bijouterie Laura, à Courseulles-sur-Mer. Les suspects ont dérobé de nombreux bijoux et objets en or avant de prendre la fuite. 

Une enquête en cours

Fort heureusement, aucune personne n'a été blessée lors du braquage. Une enquête, confiée à la gendarmerie de Bayeux, est en cours afin d'identifier et d'interpeller les auteurs des faits.

