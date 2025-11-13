Calvados. Une bijouterie braquée par des hommes cagoulés, de nombreux bijoux en or dérobés

Mercredi 12 novembre, peu avant 19 heures, un groupe de malfaiteurs cagoulés a fait irruption dans la bijouterie Laura, à Courseulles-sur-Mer. Les suspects ont dérobé de nombreux bijoux et objets en or avant de prendre la fuite.

• A lire aussi. Granville. Une femme de 84 ans attaquée à l'arme blanche dans le centre-ville

Une enquête en cours

Fort heureusement, aucune personne n'a été blessée lors du braquage. Une enquête, confiée à la gendarmerie de Bayeux, est en cours afin d'identifier et d'interpeller les auteurs des faits.