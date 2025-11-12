En ce moment SITTING DOWN HERE LENE MARLIN
Granville. Une femme de 84 ans attaquée à l'arme blanche dans le centre-ville

Sécurité. A Granville, mercredi 12 novembre, une femme de 84 ans a été attaquée à l'arme blanche dans le centre-ville.

Publié le 12/11/2025 à 11h48 - Par Thibault Lecoq
La police a interpellé un homme qui a attaqué une octogénaire à l'arme blanche mercredi 12 novembre à Granville.

Selon nos informations, confirmées par la police, une femme a été attaquée à l'arme blanche, mercredi 12 novembre dans la matinée à Granville. Cette octogénaire de 84 ans a été agressée dans le centre-ville proche de la mairie. Elle a reçu un coup dans le ventre. Elle a été emmenée par les pompiers à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La victime a été agressée sans raison apparente par un homme qui a été interpellé. Une enquête est ouverte.

Plus d'informations à suivre…

2 commentaires

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Il y a 1 jours
Débutant

Le monde devient fou, ça fait peur pour l'avenir de nos enfants et petits enfants 😡

Srfc Il y a 1 jours
Débutant

De moins en moins en sécurité dans ce pays

