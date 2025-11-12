Granville. Une femme de 84 ans attaquée à l'arme blanche dans le centre-ville

Selon nos informations, confirmées par la police, une femme a été attaquée à l'arme blanche, mercredi 12 novembre dans la matinée à Granville. Cette octogénaire de 84 ans a été agressée dans le centre-ville proche de la mairie. Elle a reçu un coup dans le ventre. Elle a été emmenée par les pompiers à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé.

La victime a été agressée sans raison apparente par un homme qui a été interpellé. Une enquête est ouverte.

Plus d'informations à suivre…