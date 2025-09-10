En ce moment Autrement Julien LIEB
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

"Bloquons tout". "Vous l'avez blessé, il saigne" : une interpellation musclée filmée à Cherbourg, une enquête en cours

Société. Une vidéo d'une interpellation violente a été diffusée sur les réseaux sociaux, mercredi 10 septembre. Elle a eu lieu à Cherbourg, lors d'une action dans le cadre de la journée de mobilisation Bloquons tout.

Publié le 10/09/2025 à 17h58, mis à jour le 10/09/2025 à 18h40 - Par Thibault Lecoq
"Bloquons tout". "Vous l'avez blessé, il saigne" : une interpellation musclée filmée à Cherbourg, une enquête en cours
Une interpellation violente a eu lieu à Cherbourg, mercredi 10 septembre. - Capture d'écran de la prise par l'arrière

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans le cadre de la journée de mobilisation Bloquons tout, mercredi 10 septembre, des interpellations ont eu lieu dans la Manche. Une, musclée, a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, et repartagée par des militants et politiques à gauche comme la député européenne Emma Fourreau ou Assa Traoré.

L'interpellation a eu lieu à Cherbourg, au niveau du pont tournant. Sur cette vidéo on voit un homme ceinturé par des policiers. A un moment donné, un des agents des forces de l'ordre donne un coup de poing au visage de l'interpellé. "Vous l'avez blessé, il saigne !" peut-on entendre. Une autre voix assure : "Rien, il n'a rien fait." Cet homme a ensuite été pris au cou avec ce qui ressemble à une prise d'étranglement.. "L'étranglement est interdit par la loi. Vous n'avez pas le droit d'étrangler", contestent les autres manifestants.

Contacté, le commissaire de Cherbourg, qui dit soutenir totalement les policiers, explique qu'une enquête est en cours contre cette personne. Selon un proche du mis en cause, celui aurait été arrêté pour refus d'obtempérer et entrave sur la voie public.

Une manifestation en soutien a eu lieu devant le commissariat.Une manifestation en soutien a eu lieu devant le commissariat. - Soline Grellier

Une manifestation de soutien a eu lieu vers 17h30 devant le commissariat. Selon nos informations, un nouveau rassemblement pourrait avoir lieu jeudi 11 septembre, pour sa sortie de 24h de garde à vue.

Galerie photos
Une manifestation en soutien a eu lieu devant le commissariat. - Soline Grellier

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
"Bloquons tout". "Vous l'avez blessé, il saigne" : une interpellation musclée filmée à Cherbourg, une enquête en cours
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple