"Bloquons tout". "Vous l'avez blessé, il saigne" : une interpellation musclée filmée à Cherbourg, une enquête en cours

Dans le cadre de la journée de mobilisation Bloquons tout, mercredi 10 septembre, des interpellations ont eu lieu dans la Manche. Une, musclée, a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, et repartagée par des militants et politiques à gauche comme la député européenne Emma Fourreau ou Assa Traoré.

L'interpellation a eu lieu à Cherbourg, au niveau du pont tournant. Sur cette vidéo on voit un homme ceinturé par des policiers. A un moment donné, un des agents des forces de l'ordre donne un coup de poing au visage de l'interpellé. "Vous l'avez blessé, il saigne !" peut-on entendre. Une autre voix assure : "Rien, il n'a rien fait." Cet homme a ensuite été pris au cou avec ce qui ressemble à une prise d'étranglement.. "L'étranglement est interdit par la loi. Vous n'avez pas le droit d'étrangler", contestent les autres manifestants.

Contacté, le commissaire de Cherbourg, qui dit soutenir totalement les policiers, explique qu'une enquête est en cours contre cette personne. Selon un proche du mis en cause, celui aurait été arrêté pour refus d'obtempérer et entrave sur la voie public.

Une manifestation en soutien a eu lieu devant le commissariat. - Soline Grellier

Une manifestation de soutien a eu lieu vers 17h30 devant le commissariat. Selon nos informations, un nouveau rassemblement pourrait avoir lieu jeudi 11 septembre, pour sa sortie de 24h de garde à vue.