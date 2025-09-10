En ce moment Porcelain MOBY
[Live] Mouvement "Bloquons tout" en Normandie : suivez en direct toutes les actions menées

Ce mercredi 10 septembre, le mouvement "Bloquons tout" entre en scène. Des actions, manifestations et blocages sont prévus dans toute la Normandie. Notre rédaction est mobilisée pour suivre cette mobilisation : suivez-la en direct avec nous. 

Le 10 Septembre 2025 à 04:45

En direct
05h24

Des perturbations sur les lignes ferroviaires. 

Si vous devez prendre le train aujourd'hui, le trafic s'annonce fortement perturbé. 

Les détails sont à retrouver ICI

05h17

Ce qui est attendu dans l'Orne.

Blocage à Anova, multiples actions à Flers, manifestations dans plusieurs villes. Le programme dans l'Orne, c'est ICI

Photo d'illustration
05h10

Ce qui est prévu dans la Manche. 

Rassemblement sur la plage verte de Saint-Lô, à Carentan, action sur le port de Cherbourg... Pour tout savoir de ce qui est attendu dans le département, c'est ICI

05h03

Ce qui est attendu au Havre. 

Des actions sont également prévues dans la cité Océane. Rassemblements, AG, banquet citoyen... On fait le point ICI.

04h58

Ce qui est prévu dans l'agglomération de Rouen. 

Blocages filtrants au rond-point des vaches, à Canteleu, manifestation ou rassemblement à Renault Cléon... Pour tout savoir des actions prévues ce mercredi matin dans l'agglomération, c'est ici.

04h51

Ce qui est attendu dans l'agglomération de Caen.

Plusieurs rassemblements sont prévus à l'aube dans l'agglomération, à des sites stratégiques. Pour tout savoir, c'est ici.

04h46

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live ! 

Le mouvement "Bloquons tout" débute ce mercredi 10 septembres. De très nombreuses actions, blocages et autres rassemblements sont prévus en Normandie. Notre rédaction se mobilise dans tous les départements pour les suivre et vous faire vivre cet événement en direct !

Les plus lus
