Loi sur le statut d'élu local. "C'est important de sécuriser certains points du mandat d'élu", selon Charlie Varin, président des maires de la Manche

Politique. Les députés ont adopté définitivement, lundi 8 décembre, la loi créant le statut d'élu local. Elle doit permettre de mieux valoriser le rôle des élus. Une décision importante pour Charlie Varin, le président de l'association des maires de la Manche.

Publié le 09/12/2025 à 15h56 - Par Thibault Lecoq
La loi sur le statut d'élu local a été adoptée définitivement par les députés, lundi 8 décembre. - Getty Images

L'Assemblée nationale a définitivement adopté, lundi 8 décembre, la loi créant le statut d'élu local. Concrètement, cette loi a pour but de mieux protéger et accompagner ceux qui veulent donner du temps pour la démocratie. "C'est important de sécuriser certains points du mandat d'élu", estime Charlie Varin, le président des maires de la Manche.

La garde d'enfants facilitée

La loi prévoit des aides avant les élections pour les candidats, pendant le mandat et après. Par exemple, une hausse des indemnités est rendue possible pour les élus des plus petites communes. Il y a plus de congés formation pour les élus, une meilleure prise en charge des gardes d'enfants ou des congés maternité ou paternité pendant le mandat. "Quand vous avez des réunions, des conseils municipaux, des conseils communautaires et que vous êtes maman solo ou papa solo, ça permet quand même d'avoir une réponse et de permettre à ces personnes de s'engager dans la vie publique en ayant une sécurité qui permet la garde d'enfants. Donc ce sont des mesures qui facilitent l'exercice du mandat d'élu. L'engagement local, c'est l'affaire de toutes et tous et toutes les mesures qui sont dans cette loi vont permettre d'améliorer les choses et d'apporter des réponses", assure Charlie Varin. Les autorisations d'absence pour les élus salariés sont facilitées.

L'après-mandat pris en compte

L'après-mandat est pris en compte, avec une possibilité d'avoir une validation des acquis par l'expérience pour certifier les compétences acquises, ou encore une aide au retour à l'emploi. "Ça permet de sécuriser les parcours, puisqu'être maire ou élu local, ce n'est pas un métier, c'est une fonction qu'on occupe de manière temporaire, au gré de ses souhaits personnels et des souhaits des électeurs et des électrices. Il faut préparer l'après, notamment pour les actifs. C'est important d'avoir un processus derrière de reconversion et d'accompagnement. Ça évite aussi que ce soit beaucoup de retraités qui occupent les fonctions de maire et qu'on puisse aussi avoir des actifs qui s'engagent et qui sont sécurisés dans leur parcours pour l'après-mandat", conclut Charlie Varin.

A lire aussi

Les plus lus
