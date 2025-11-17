Le Havre. Municipales 2026 : la gauche unie… ou presque

Les municipales 2026 auront lieu les 15 et 22 mars.

Au Havre, c'est une gauche unie, à l'exception de La France insoumise (LFI) (pour l'instant), qui prépare un programme commun sous la bannière Front populaire havrais (PCF, Parti socialiste, Ecologistes, Générations, L'Après, Place publique et l'Engagement). La tête de liste n'a pas encore été dévoilée même si le nom du député Jean-Paul Lecoq circule beaucoup. Jeudi 13 novembre, une déclaration commune a été présentée pour "mieux vivre ensemble au Havre, avec le Front populaire havrais". Le programme n'est pas encore finalisé mais de grands axes sont actés. "Depuis des années, la Ville du Havre perd des habitants. C'est le résultat de 30 ans de gestion de droite qui ont conduit notre cité au déclin démographique et économique. Le Havre a besoin d'une nouvelle dynamique, d'un projet de gauche et écologiste."

Les grands axes

En cas de victoire, le Front populaire havrais a l'intention de lancer dès le début de la mandature quelques actions.

• L'ouverture d'un centre de santé municipal, pluridisciplinaire, avec des médecins salariés.

• La transformation des Fabriques en Maisons des Habitants, pour une nouvelle dynamique démocratique.

• Une nouvelle tarification des cantines scolaires avec une grille actualisée du quotient familial.

• Des assises de la culture, du sport, de l'éducation et de la santé pour construire des objectifs politiques communs avec les acteurs locaux.

• La révision du Plan local d'urbanisme pour engager la transition écologique de la ville et l'adapter au risque de submersion.

• La mise en place de tranches de gratuité pour les transports en commun (mercredi, samedi et scolaires) pour aller vers la gratuité totale.

• Un plan de rénovation des bâtiments municipaux, avec un effort particulier sur les écoles, gymnases et salles municipales.

• Une nouvelle tarification de l'eau progressive avec la mise en place de la gratuité pour les premiers mètres cubes.

• L'accès à un logement digne pour tous avec un service efficace de lutte contre les logements insalubres et les marchands de sommeil.

A la rencontre des habitants

Pour faire connaître ses idées et recueillir l'avis des habitants, le Front populaire havrais a entamé une tournée des quartiers. C'était le cas mercredi 12 novembre au Rond-Point. Les militants seront le 20 novembre aux Champs Barets, le 29 novembre place Perret et le 12 décembre à la Mare Rouge.