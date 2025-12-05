Municipales 2026. Au Havre, La France insoumise sera représentée par la militante Charlotte Boulogne

Si elle a grandi dans une famille "très politisée" et est engagée depuis toujours pour les droits des femmes, Charlotte Boulogne ne s'était jusqu'ici jamais présentée à une élection. Cette Havraise de 28 ans, technicienne hospitalière dans la fonction publique, sera cette fois en première ligne, lors des élections municipales de mars 2026. La militante a en effet été désignée comme tête de liste de La France insoumise, à l'occasion d'une assemblée municipale réunissant les militants locaux du parti fondé par Jean-Luc Mélenchon.

"Je m'engage car j'aime Le Havre profondément, une ville historiquement combative, où je suis née, où il y a des habitants formidables qui ne sont pas écoutés à leur juste valeur. Nous avons envie de changement", détaille Charlotte Boulogne, qui milite chez LFI depuis la création du parti, en 2016.

Parmi les valeurs que défend la candidate figurent notamment le droit à "vivre dans des conditions dignes", à "une éducation de qualité", la lutte contre "les discriminations et les inégalités", la "bifurcation écologique"…

Dans une ville qui avait placé l'ancien chef de file insoumis en tête à l'élection présidentielle de 2022, LFI va notamment tenter de convaincre les abstentionnistes. "Des gens ont perdu la foi en la politique, on peut le comprendre, avec tout ce qui se passe. Mais beaucoup croient en nos valeurs. Nous, nous sommes un vrai parti d'engagement, on ne changera pas de paradigme au milieu du mandat."

Si le parti est déjà en ordre de bataille, la candidate et ses soutiens affirment que le dialogue n'est pas rompu pour autant avec les autres composantes de la gauche, réunies sous la bannière du Front populaire havrais. "Nous ne sommes pas contre l'union, mais sur un programme de rupture, avec les partis qui n'ont pas trahi le programme du Nouveau front populaire de 2024", éclaire Djawed Fridi, co-chef de file de la campagne havraise pour LFI. Et Charlotte Boulogne d'assurer : "Quoi qu'il arrive, on fera en sorte que la gauche gagne."

La France insoumise présentera son programme havrais et la liste, composée notamment de militants associatifs ou syndicaux, au début de l'année 2026.

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026.