Le Havre. Les Amis du Maire : quelle est cette association lancée par Edouard Philippe ?

Une soirée privée a rassemblé près de 800 personnes, samedi 7 septembre, à La Grande Ecole, lieu branché du quartier Notre-Dame, au cœur du centre reconstruit du Havre. A condition de s'inscrire au préalable, les adhérents de l'association Les Amis du Maire pouvaient ainsi s'y rencontrer et échanger.

"Des femmes et des hommes qui aiment leur ville"

Cette entité, créée en janvier et présidée par Edouard Philippe lui-même, n'a "rien à voir avec un parti politique", fait savoir son entourage. Il s'agit d'une association "pour fédérer un maximum de gens autour du Havre". Ses activités étaient cependant jusqu'ici restées relativement confidentielles.

A la rubrique "Qui sommes-nous ?" du site internet des Amis du Maire, c'est une préface d'Edouard Philippe qui attend le visiteur. "Beaucoup de ceux qui ont connu la ville avant l'élection d'Antoine Rufenacht disent qu'elle évolue dans le bon sens" y constate l'élu Horizons, qui suggère cependant qu'il y a "encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire ensemble". L'association entend ainsi, toujours selon cette préface, "fédérer une communauté volontaire et enthousiaste, celle des femmes et des hommes qui aiment leur ville et croient en elle".

Vers 2026

Un vivier citoyen qui devrait se révéler particulièrement utile pour bâtir un projet dans la perspective de la campagne municipale de 2026. Si cette soirée du 7 septembre est venue conclure une semaine très politique marquée notamment par une candidature à "la prochaine élection présidentielle", on précise dans l'entourage d'Edouard Philippe que l'événement était initialement programmé début juillet… Avant d'être reporté pour cause d'élections législatives.