Alerte météo. Vigilance jaune orages : ce qui attend les cinq départements normands mercredi matin

Ce mercredi 2 juillet 2025, la météo se dégrade nettement sur toute la Normandie. Les cinq départements : Calvados, Manche, Orne, Eure et Seine-Maritime, sont placés en vigilance jaune pour orages par Météo France. Ce niveau d'alerte indique des phénomènes potentiellement intenses, même s'ils restent localement limités, et plus faibles que les derniers épisodes.

La période la plus instable est attendue entre 7 heures et 16 heures, avec des orages parfois accompagnés de rafales de vent et de fortes averses.

Les horaires à retenir pour éviter les perturbations

Selon les bulletins de Météo France, les premières cellules orageuses pourraient toucher l'ouest de la région dès le début de matinée, notamment le Calvados et l'Orne (d'ouest en est). Le phénomène devrait ensuite se déplacer vers l'est, affectant l'Eure et la Seine-Maritime avant l'après-midi.

Les autorités rappellent que ces épisodes orageux peuvent rapidement provoquer des inondations localisées, des coupures électriques ou encore perturber le trafic routier. Pas de grêle annoncée pour cet épisode.

Les bons réflexes en cas d'alerte orages

Même en vigilance jaune, il est important de rester attentif aux conditions météo en temps réel. Voici quelques conseils utiles :

Evitez les déplacements inutiles pendant la période orageuse.

Ne vous abritez ni sous un arbre, ni près d'une ligne électrique.

Rangez ou sécurisez tout ce qui peut s'envoler (mobilier de jardin, outils…).

Pensez à débrancher vos appareils électriques sensibles si l'orage approche.

Une instabilité qui pourrait se prolonger ?

Si les orages de mercredi devraient s'estomper en fin d'après-midi, d'autres perturbations ne sont pas à exclure dans les prochains jours. Météo France appelle à suivre les prévisions à 24 et 48 heures qui seront régulièrement mises à jour.

Pour ne rien manquer de la météo en Normandie, activez les notifications de votre application météo préférée ou suivez les alertes officielles sur le site de Météo France.