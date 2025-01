Le Havre. Municipales 2026 : le PS organise un atelier citoyen pour "travailler sur le fond"

Si l'on ignore précisément à quelle date aura lieu le scrutin - mars ou juin ? - la bataille des élections municipales de 2026 se prépare d'ores et déjà, au Havre. Le maire sortant, Edouard Philippe, est candidat à sa succession, qu'il prépare à travers l'association Les Amis du Maire. A gauche, après un premier travail programmatique en interne et des auditions d'acteurs locaux dans divers secteurs (handicap, Ehpad…), le Parti socialiste entend ouvrir le débat aux Havrais, à travers une journée de réflexion, samedi 1er février, de 9h30 à 17h.

"Le but sera de présenter les premières idées, les tester auprès des participants, accepter les critiques, aussi, expose Théo Fortin, membre du PS, le point central de ces ateliers sera 'Bien vivre au Havre'. Travailler sur l'image de la ville, comme le fait la majorité, ne suffit pas, il faut pouvoir bien vivre de son travail, bien vivre dans tous les quartiers…" Principales thématiques abordées : l'éducation, l'urbanisme et les transports, d'où découlent des thèmes comme l'environnement, l'économie et le commerce de proximité, le tourisme et la croisière, la santé (incluant les aînés et le handicap), la culture et le sport.

Pour une liste d'union de la gauche

"Le PS fait appel à toutes les bonnes volontés, qui ont une fibre de gauche, poursuit Matthieu Brasse, conseiller municipal, il s'agit de travailler sur le fond avant de parler de liste ou de candidatures." Le parti entend par la suite échanger avec les différents mouvements et formations citoyennes de gauche pour élaborer un programme commun. "Notre objectif à nous, socialistes, il est très clair : y aller en liste d'union face à Edouard Philippe."

Matthieu Brasse, conseiller municipal socialiste Impossible de lire le son.

Les dernières élections législatives, avec des candidatures communes à la gauche dans la 7e et la 8e circonscription, ont apporté une cohérence, selon Matthieu Brasse : "On continue à discuter avec les communistes, les écologistes et les Insoumis, avec le souhait que ce qui se passe au niveau national n'ait aucun impact sur le plan local." Des élections qui ont vu les candidats de gauche remporter la majorité des voix dans la cité océane. "C'est une responsabilité", conclut Théo Fortin.

Matthieu Brasse, conseiller municipal socialiste Impossible de lire le son.

Pratique. Réunion de réflexion ouverte à tous, samedi 1er février au Havre, de 9h30 à 17h, sur inscription. Contacter le PS du Havre sur Facebook, X ou par mail à matthieu.brasse@gmail.com.