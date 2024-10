[Replay] Résultats, réactions, analyses : revivez le second tour des élections législatives

Le maire de Caen, Joël Bruneau, rejoint l'Assemblée Nationale après avoir obtenu 60% des suffrages exprimés dans la première circonscription du Calvados. Il proposera à ses collègues d'élire Aristide Olivier et Nicolas Joyau pour le remplacer à la mairie et à la communauté urbaine de Caen-La-Mer. "Ce sont des personnes qui ont fait preuve de compétences et de dévouement, deux qualités essentielles pour être au service des habitants de Caen et Caen-La-Mer", déclare-t-il.