Manche. Un nageur avait disparu hier dans la soirée : son corps retrouvé ce matin par les gendarmes

Un drame ce samedi 28 juin. Tôt dans la matinée, la gendarmerie a retrouvé le corps d'un nageur, disparu la veille, sur la plage de Barneville-Carteret, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. La veille en début de soirée, un témoin avait signalé la disparition du nageur "dans le secteur de la plage de la Potinière" dans la Manche.

Des moyens de recherche engagés

Informé, le Cross Jobourg a diffusé un message "MAYDAY Relay" et a engagé plusieurs moyens pour relocaliser le nageur disparu et lui porter secours. Les pompiers qui se sont aussi rendus sur place ont constaté de forts courants dans cette zone située dans le secteur de la plage de la Potinière. "Après plusieurs heures de recherche, et sans élément complémentaire, les recherches par moyens dirigés sont suspendues", a indiqué la préfecture.

Le corps retrouvé et une enquête ouverte

Ce samedi 28 juin, la gendarmerie départementale en patrouille a retrouvé le corps du nageur disparu sur la plage. Une enquête a été ouverte.

Le préfet maritime rappelle la vigilance et la préparation nécessaire face à la dangerosité que peuvent représenter les loisirs nautiques en mer. Si vous êtes victime ou témoin d'un événement de mer, contactez les secours par téléphone en composant le n°196 ou sur le canal 16 de votre VHF.