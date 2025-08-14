En ce moment I WANT MORE KALEO
Le Caennais de la semaine. Demba Ba, salarié au Fil de l'Orne : "Je fais du canoë tous les matins pour me promener"

Loisir. Nouvelle Voix de la Ville pour le podcast hebdomadaire de "Tendance Ouest" : Demba Ba, en job d'été au Fil de l'Orne, passionné de musique et de sport, nous partage sa vision de Caen. 

Publié le 14/08/2025 à 11h15, mis à jour le 14/08/2025 à 11h16 - Par Elvire Alix
Demba Ba est passionné de musique et de football.  - Elvire Alix

Dumba Ba habite Caen depuis son plus jeune âge. C'est à Caen qu'il a construit sa vie et ses passions, et où il continue de découvrir de nouvelles activités. Cet été, il accueille les touristes au Fil de l'Orne, l'entreprise de pédalos.

Quel est le lieu de ton enfance ?

"Mon quartier, Chemin vert, même si je n'y habite plus maintenant car j'ai rejoint le centre-ville, a bercé mon enfance. Il représente mes moments de joie, mes amis, le foot…"

Connaissiez-vous les pédalos de Caen avant d'y travailler ?

"Je savais que ça existait mais je ne l'avais jamais fait. Maintenant, je comprends pourquoi les gens aiment faire du bateau et du canoë Depuis que j'y travaille, je vais faire du canoë tous les matins jusqu'à Louvigny pour me promener."

Avez-vous un endroit préféré à Caen ?

"Je dirais le Stade Malherbe… J'ai beaucoup d'amis qui jouent au stade, que je vais souvent voir jouer. La descente en national, ça m'a fait mal, mais ce sont de bons joueurs, ils se donnent beaucoup pour le club. J'espère qu'ils vont remonter."

Une autre de vos passions,
c'est la musique ?

"J'écoute beaucoup d'artistes caennais. J'ai créé un studio d'enregistrement qui s'appelle 180° Studio pour que tout le monde puisse en faire, car pour moi la musique c'est du partage !"

Des recommandations d'événements ?

"Le CalvaDojo au El Camino et aussi l'événement 180 Friday au Delhia qui réunit plein d'artistes en battle."

