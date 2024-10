Balade. Traversez Caen sur l'eau avec la base Au fil de l'Orne

Depuis 2020, la base nautique Au fil de l'Orne vous fait découvrir la ville de Caen et ses alentours comme vous ne les avez jamais vus. Au programme, une balade sur l'eau en pédalo, paddle, canoë ou encore bateau électrique. "L'objectif est vraiment de faire découvrir Caen et ses espaces de nature, déclare Marine Cronier, adjointe à la direction de la base nautique. C'est vraiment impressionnant et dépaysant, on n'a pas l'impression d'être en ville", poursuit-elle.

Une sortie apaisante

L'embarcation phare de la base nautique est sûrement le bateau électrique. "Ça plaît énormément. Le bateau peut accueillir jusqu'à cinq personnes et le moteur ne fait aucun bruit, ce qui offre un moment convivial et calme", confie Marine Cronier. La promenade, accessible à toute la famille, dure une, deux, trois voire cinq heures selon le choix de votre parcours.

Cette osmose avec la nature peut également se vivre avec le pédalo. Pour cette activité, différents parcours allers-retours sont là aussi proposés. Le plus court, d'une durée de 30 minutes, vous emmènera naviguer dans le centre-ville de Caen, jusqu'au pont Bir-Hakeim. Le plus long vous offrira quant à lui une balade d'environ trois heures, du centre-ville jusqu'aux berges de Louvigny en passant par le parc de l'Odon, l'île Enchantée ou encore le pont rouge de l'ancienne ligne de chemin de fer. Pour les amateurs de sport, Au fil de l'Orne propose également des sorties en canoë-kayak.

Nouveauté 2024 : la base nautique met désormais à votre disposition, en plus de ses canoës simples et doubles, des kayaks trois places. "On a eu beaucoup de demandes. Ce sont souvent des parents qui veulent initier leur enfant à l'activité", explique Marine Cronier. Et si, au contraire, vous souhaitez ramer en solo et debout, venez essayer le paddle !