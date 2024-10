Grandcamp-Maisy. Une visite guidée au cœur des parcs à huîtres de la baie des Veys

Les amoureux des huîtres vont se régaler. Les lundis et mardis, l'office de tourisme d'Isigny-Omaha organise des visites guidées des parcs à huîtres de la baie des Veys, à Grandcamp-Maisy. "L'objectif est de faire découvrir le métier d'ostréiculteur, mais aussi de sensibiliser à la protection de l'environnement", confie Eric Rotrou, guide de l'office de tourisme. Au total, les parcs à huîtres s'étendent sur 170ha. Le lundi, la visite se fait à pied tandis que le mardi, vous embarquerez à bord d'un attelage tiré par des chevaux. "La visite en attelage plaît particulièrement, on va plus loin que lorsque l'on est à pied, explique Eric Rotrou. On peut aussi aller observer les phoques, il y en a environ 200 près du canal d'Isigny", poursuit-il. Vous apprendrez les différentes étapes de l'ostréiculture, de la pousse à l'affinage en passant par l'élevage. Les visites, d'environ 1h30, sont suivies d'une dégustation.

Pratique. Tarifs : 6€ la balade, 25€ la visite en attelage. Informations au 07 56 41 87 44.