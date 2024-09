Culture. Le château de Caen comme vous ne l'avez jamais vu avec les visites du chantier

Non, le château n'est pas fermé malgré sa rénovation historique. Jusqu'au 27 septembre, la Ville de Caen organise différentes visites du chantier pour vous faire découvrir le château sous un autre angle. "C'est le patrimoine le plus important de Caen et, pendant les travaux, le musée des Beaux-Arts ainsi que le musée de Normandie restent ouverts", raconte Félix Pareja, chargé de coordination et de médiation du chantier ouvert du château. "Il fallait donc trouver un moyen de faire vivre le site et de rendre l'expérience du chantier agréable", poursuit-il.

Plusieurs types de balades

Au total, quatre types de visites sont proposées gratuitement tout au long de l'été. Jusqu'au 28 août, la promenade familiale "Ah ! Mon beau chantier !" plonge petits et grands dans l'histoire et les mystères du château. "C'est très ludique. La visite se fait avec un petit carnet que le public peut garder", confie Félix Pareja. Pour aller plus loin, une visite plus sérieuse et explicative est organisée avec un architecte, le vendredi. "On revient à la fois sur l'histoire du château et sur sa transformation architecturale en cours", glisse le chargé de médiation. Pour vivre l'expérience du chantier sur un ton humoristique, quatre comédiens de la compagnie Amavada proposent quant à eux des visites théâtralisées. "La visite est très détendue, il y a une ambiance sonore et surtout un ton humoristique", affirme Félix Pareja. Enfin, des promenades commentées en anglais, pour les touristes, sont aussi disponibles. Le parcours de ces différentes visites évoluera tout au long de l'été. Dans tous les cas, il vous emmènera dans des lieux normalement fermés au public, comme les ruines du donjon. "L'opération des trésors cachés vise à rendre accessibles tout un tas d'espaces qui, jusqu'ici, ne l'étaient pas", conclut Félix Pareja.