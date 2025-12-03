Le Caennais de la semaine. Camille Eleka veut que le sport caennais "connaisse le très haut niveau pour son public"

Ancien basketteur au CBC, et considéré comme le "chouchou" de l'ancien Palais des Sports, Camille Eleka est maintenant courtier dans la ville qui l'a vu grandir.

Quand on vous dit "Caen", à quoi pensez-vous ?

"A sa popularité à travers le monde, c'est fou ! Quand je vais à l'étranger, aux Etats-Unis par exemple, et que je dis que je viens de Caen, ça parle à tout le monde, entre l'histoire du Débarquement et l'histoire de la ville. Et puis, je suis très attaché à la gastronomie de Caen, qui est aussi mondialement connue."

Après un passage en Pro A, vous y êtes revenu…

"Oui, même si j'ai eu un peu de mal au début parce que c'était un risque, car c'était dur pour moi de repartir en Nationale 2. Mais voilà, j'aime ma ville, j'aime mon club, et ça a été la meilleure chose pour moi de revenir ici."

Qu'espérez-vous pour le sport caennais dans les prochaines années ?

"J'espère vraiment que tous les sports à Caen vont connaître le très haut niveau, avant tout pour faire plaisir à un public qui a une culture sportive incroyable. On a vraiment un public pour connaître le très haut niveau, prêt à entretenir cette histoire entre la ville et le sport."

Pourquoi être resté à Caen dans votre reconversion en tant que courtier ?

"Après toutes mes blessures, j'ai eu des moments compliqués, et je me suis demandé ce que j'allais faire. Et vu que j'avais toujours envie de faire de l'immobilier, et que j'avais les bonnes personnes autour de moi pour m'accompagner, je me suis lancé. J'ai toujours voulu rester ici à Caen, car c'est une ville agréable et vivante."