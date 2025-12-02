Près du Tréport. Les pompiers portent secours à un kayakiste en difficulté

Les pompiers ont été appelés, mardi 2 décembre, pour porter secours à un kayakiste en difficulté au large de Criel-sur-Mer près du Tréport. A l'arrivée des secours, la victime se trouvait à 400m du bord de la plage et était isolée de son embarcation.

Une équipe spécialisée en secours aquatique a été dépêchée sur place ainsi qu'une embarcation pour ramener la victime à terre. L'opération s'est déroulée vers 15h35. Une fois sur la plage, le kayakiste âgé de 60 ans a été pris en charge et un bilan médical a été effectué. Ce dernier était toujours en cours vers 17h.

Plus d'information à venir.