Près du Tréport. Les pompiers portent secours à un kayakiste en difficulté

Sécurité. Un homme de 60 ans s'est retrouvé isolé de son kayak en mer au large de Criel-sur-Mer, mardi 2 décembre. Les pompiers sont parvenus à le secourir.

Publié le 02/12/2025 à 17h23 - Par Alexandre Leno
La victime s'est retrouvée dans l'eau, isolée de son kayak.

Les pompiers ont été appelés, mardi 2 décembre, pour porter secours à un kayakiste en difficulté au large de Criel-sur-Mer près du Tréport. A l'arrivée des secours, la victime se trouvait à 400m du bord de la plage et était isolée de son embarcation.

Une équipe spécialisée en secours aquatique a été dépêchée sur place ainsi qu'une embarcation pour ramener la victime à terre. L'opération s'est déroulée vers 15h35. Une fois sur la plage, le kayakiste âgé de 60 ans a été pris en charge et un bilan médical a été effectué. Ce dernier était toujours en cours vers 17h.

Plus d'information à venir.

