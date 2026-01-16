Orne. "C'est la Sécurité sociale, mais pour l'alimentation" : la CLAF démocratise le bien manger autour de Flers

Créée en décembre 2025, la Caisse locale de l'alimentation de Flers Agglo (CLAF) a été présentée au public vendredi 16 janvier au Biocoop de Flers. "C'est la sécurité Sociale de la santé mais pour l'alimentation", résume Pascale Roncoroni, adhérente.

Le principe est simple. Chaque adhérent verse une cotisation mensuelle qu'il fixe lui-même et reçoit, en échange, 100 euros sous forme de monnaie numérique. "Ce sont les CLAF-outils, utilisables auprès de producteurs et points de vente conventionnés, comme Biocoop ou la Halte Paysanne", explique Christelle Cirou, Flérienne et membre du groupe de réflexion à l'origine de l'initiative.

"Bien manger est un droit universel"

La cotisation minimale est fixée à 20€, sans plafond pour les plus aisés. "Je surcotise avec 120 euros par mois pour aider ceux qui ne peuvent pas mettre beaucoup", confie Pascale Roncoroni. Grâce au dispositif, elle achète "œufs, légumes et pain sans gluten" sur le marché de Flers et rappelle que "bien manger est un droit universel".

De son côté, Christelle Cirou affirme que "le bio est certes plus cher, mais c'est surtout plus sain". L'objectif est donc de rendre cette alimentation "accessible à tout le monde en fonction de chaque condition financière", ajoute-t-elle.

"Un petit plus" pour acheter local

La CLAF vise aussi à soutenir "une agriculture respectueuse de l'environnement, dans un rayon de 70km autour de Flers Agglo", précise Joël Mellet, membre du groupe de réflexion. Pour Amandine Lenotre Potillon, inscrite pour devenir adhérente, "les 100 euros permettent un petit plus" pour acheter local. Cela évite "d'importer des produits de Chine ou d'Espagne, c'est une façon de soutenir nos agriculteurs", conclut-elle.

La CLAF est pilotée par le CCAS de Flers dans le cadre du Plan alimentaire territorial. Plusieurs réunions publiques sont prévues pour faire connaître le dispositif, notamment à La Ferté-Macé, mardi 27 janvier, ou encore à Briouze, mercredi 28 janvier.