Municipales 2026. Christèle Castelein déclare sa candidature pour la présidence de l'Agglomération du Cotentin

La course électorale aux mairies s'intensifie, mais le marathon pour la présidence de l'Agglomération du Cotentin démarre. La titulaire actuelle du poste, Christèle Castelein, a officialisé sa candidature à sa propre succession lors d'une réunion organisée vendredi 16 janvier à Valognes. Le rendez-vous était pris depuis plusieurs semaines, que même la tempête Goretti n'a pas réussi à bousculer. Une cinquantaine de maires étaient présents. "Si le Cotentin va bien, les communes vont bien", commence-t-elle. Arrivée à la tête de l'Agglomération à la suite de la démission du futur sénateur David Margueritte le 13 mars, la maire de Saint-Cyr a défendu son bilan. "On se construit jour après jour. Je suis une candidate de terrain et qui habite 100 % de l'année sur le territoire." Elle reconnaît que de nombreux changements démographiques et économiques sont à venir, comme le projet Aval du Futur. Pour Christèle Castelein, il n'y a pas de petites ou de grandes communes. "Le but est que 100 % des mairies puissent être accompagnées, sinon nous n'aurons pas une agglomération à hauteur des ambitions", poursuit la présidente sortante.

Christèle Castelein entourée de ses soutiens devant Les Bains du Cotentin à Valognes. - Julien Rojo

Désenclaver le territoire

Vers quelle orientation penche sa candidature ? "On ne veut surtout pas de politique dans notre collectif", répond-elle.

Une de ses priorités sera le désenclavement du territoire, le contournement sud-ouest étant "un premier pas". Mais elle souhaite des initiatives de désenclavement des autres secteurs allant du Val de Saire à La Hague. Côté santé, elle reconnaît qu'il y a "un gros travail à faire". Le nom du nouveau président d'Agglomération ne sera connu qu'après les élections municipales en mars prochain.