Près de Caen. Il essaie d'agresser sexuellement sa fille, prison avec sursis pour le père incestueux

Le 14 juin 2024, un signalement est fait concernant un père de famille qui aurait eu un comportement incestueux avec sa fille. Le 22 mai, lendemain de son anniversaire, il envoie un texto à son enfant, qui est en famille d'accueil depuis la séparation des parents. Il lui demande de venir chez lui, à Fleury-sur-Orne.

"Ça ne me ressemble pas"

A son arrivée, il lui dit de fermer les yeux, ajoutant "tu es ma petite amie", et tente de l'embrasser sur la bouche. La jeune fille sent le danger et part vite arguant qu'elle doit prendre le bus. Lors de son audition, elle explique que parfois, la situation était ambiguë avec son père. Ce dernier reconnaît les faits.

Au tribunal de Caen jeudi 15 janvier, il confirme le délit, mais ne comprend pas pourquoi il a agi ainsi. "Ça ne me ressemble pas, je n'ai jamais fait de mal à ma fille. Je voulais juste lui faire un bisou sur la bouche." Il admet que cela ne se fait pas avec un enfant. Il se justifie, expliquant qu'il a dit qu'il était son petit ami pour plaisanter. Il raconte qu'il vit maintenant en solitaire et ne veut plus voir personne. Il ne travaille plus depuis 2 ans et cherche du travail. Il est placé sous curatelle renforcée. Il avoue avoir eu un problème d'alcool, mais actuellement sa consommation est bien réduite.

Une victime en curatelle renforcée aussi

L'avocate de la victime connaît sa cliente depuis des années. Elle explique que c'est une personne très fragile, en curatelle renforcée, toujours traumatisée et perturbée par les faits reprochés à son père. Pour le procureur, les faits dénoncés "vont à l'encontre de toutes les règles de notre société". Le comportement du père est inapproprié. L'avocate de la défense rappelle que son client vit dans le plus grand isolement, la sanction doit être juste au regard de la situation. Après délibéré, l'homme écope de 5 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins, aucun contact avec sa fille, inscription au fichier des délinquants sexuels. Il devra verser à la victime 1 500€ pour préjudice moral.