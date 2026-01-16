En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Il essaie d'agresser sexuellement sa fille, prison avec sursis pour le père incestueux

Sécurité. L'homme de 52 ans était jugé au tribunal judiciaire pour tentative d'agression sexuelle sur sa fille le 22 mai 2024 à Fleury-sur-Orne.

Publié le 16/01/2026 à 09h56 - Par Martine Dubos
Près de Caen. Il essaie d'agresser sexuellement sa fille, prison avec sursis pour le père incestueux
Un homme d'une cinquantaine d'années a été jugé au tribunal de Caen pour une tentative d'agression sexuelle sur sa fille placée en foyer. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 14 juin 2024, un signalement est fait concernant un père de famille qui aurait eu un comportement incestueux avec sa fille. Le 22 mai, lendemain de son anniversaire, il envoie un texto à son enfant, qui est en famille d'accueil depuis la séparation des parents. Il lui demande de venir chez lui, à Fleury-sur-Orne.

"Ça ne me ressemble pas"

A son arrivée, il lui dit de fermer les yeux, ajoutant "tu es ma petite amie", et tente de l'embrasser sur la bouche. La jeune fille sent le danger et part vite arguant qu'elle doit prendre le bus. Lors de son audition, elle explique que parfois, la situation était ambiguë avec son père. Ce dernier reconnaît les faits.

Au tribunal de Caen jeudi 15 janvier, il confirme le délit, mais ne comprend pas pourquoi il a agi ainsi. "Ça ne me ressemble pas, je n'ai jamais fait de mal à ma fille. Je voulais juste lui faire un bisou sur la bouche." Il admet que cela ne se fait pas avec un enfant. Il se justifie, expliquant qu'il a dit qu'il était son petit ami pour plaisanter. Il raconte qu'il vit maintenant en solitaire et ne veut plus voir personne. Il ne travaille plus depuis 2 ans et cherche du travail. Il est placé sous curatelle renforcée. Il avoue avoir eu un problème d'alcool, mais actuellement sa consommation est bien réduite.

Une victime en curatelle renforcée aussi

L'avocate de la victime connaît sa cliente depuis des années. Elle explique que c'est une personne très fragile, en curatelle renforcée, toujours traumatisée et perturbée par les faits reprochés à son père. Pour le procureur, les faits dénoncés "vont à l'encontre de toutes les règles de notre société". Le comportement du père est inapproprié. L'avocate de la défense rappelle que son client vit dans le plus grand isolement, la sanction doit être juste au regard de la situation. Après délibéré, l'homme écope de 5 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins, aucun contact avec sa fille, inscription au fichier des délinquants sexuels. Il devra verser à la victime 1 500€ pour préjudice moral.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. Il essaie d'agresser sexuellement sa fille, prison avec sursis pour le père incestueux
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple