En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Il manque 46 000€ : le comptable d'une société accusé d'abus de confiance

Sécurité. Un comptable de 55 ans accusé d'abus de confiance comparaissait au tribunal judiciaire jeudi 13 novembre. Les faits se sont produits du 1er mars 2022 au 22 février 2023 à Rots, près de Caen.

Publié le 14/11/2025 à 09h24 - Par Martine Dubos
Près de Caen. Il manque 46 000€ : le comptable d'une société accusé d'abus de confiance
Le comptable de 55 ans était jugé pour abus de confiance envers une entreprise à Rots, dans le Calvados, ce jeudi 13 novembre. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 22 février 2023, le responsable d'une entreprise de matériel de jardinage à Rots porte plainte contre son comptable de 55 ans. L'établissement a été racheté en 2022 et lors d'un contrôle par la nouvelle équipe, des incohérences sont remarquées. Une différence de 46 000€ apparaît. Lors d'écritures bancaires, toutes les sommes n'étaient pas enregistrées. Des écritures étaient falsifiées, ainsi que des versements.

Des versements suspects trouvés sur son compte personnel

Exemple : une somme de 1 700€ est notée 700€ en espèces et 1 000€ en achat fictif. Dans un premier temps, le comptable est mis à pied. Une rupture conventionnelle est envisagée, mais devant la gravité des délits, l'homme est licencié pour faute grave. Il nie les faits.

Lors de l'enquête, on remarque des versements sur son compte, mais il explique qu'il vend régulièrement des jeux sur Internet et qu'il met l'argent obtenu sur ce compte. Sa femme est interrogée. Elle affirme que son mari n'a jamais détourné d'argent et que cette affaire ne tient pas la route.

La relaxe demandée faute de preuves

Au tribunal de Caen jeudi 13 novembre, il reste sur ses positions. La présidente lui demande comment il justifie les incohérences comptables. Il répond que c'est facile de modifier les comptes après coup. Il dit qu'on a voulu le piéger. La direction l'accusait de faire beaucoup d'erreurs et voulait se débarrasser de lui. L'homme a trois mentions sur son casier judiciaire dont une pour abus de confiance en 2022 où il a été condamné.

L'avocat de la partie civile confirme que des opérations fictives ont été constatées lors du contrôle des caisses et des comptes. Le procureur admet que le prévenu avait la possibilité de commettre ces infractions, mais qu'il n'y a pas de preuve. Il demande la relaxe. Pour l'avocat de la défense, ce dossier n'est que du vent, rien n'est tangible. Le verdict sera rendu le 20 novembre prochain.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. Il manque 46 000€ : le comptable d'une société accusé d'abus de confiance
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple