Près de Caen. Il manque 46 000€ : le comptable d'une société accusé d'abus de confiance

Le 22 février 2023, le responsable d'une entreprise de matériel de jardinage à Rots porte plainte contre son comptable de 55 ans. L'établissement a été racheté en 2022 et lors d'un contrôle par la nouvelle équipe, des incohérences sont remarquées. Une différence de 46 000€ apparaît. Lors d'écritures bancaires, toutes les sommes n'étaient pas enregistrées. Des écritures étaient falsifiées, ainsi que des versements.

Des versements suspects trouvés sur son compte personnel

Exemple : une somme de 1 700€ est notée 700€ en espèces et 1 000€ en achat fictif. Dans un premier temps, le comptable est mis à pied. Une rupture conventionnelle est envisagée, mais devant la gravité des délits, l'homme est licencié pour faute grave. Il nie les faits.

Lors de l'enquête, on remarque des versements sur son compte, mais il explique qu'il vend régulièrement des jeux sur Internet et qu'il met l'argent obtenu sur ce compte. Sa femme est interrogée. Elle affirme que son mari n'a jamais détourné d'argent et que cette affaire ne tient pas la route.

La relaxe demandée faute de preuves

Au tribunal de Caen jeudi 13 novembre, il reste sur ses positions. La présidente lui demande comment il justifie les incohérences comptables. Il répond que c'est facile de modifier les comptes après coup. Il dit qu'on a voulu le piéger. La direction l'accusait de faire beaucoup d'erreurs et voulait se débarrasser de lui. L'homme a trois mentions sur son casier judiciaire dont une pour abus de confiance en 2022 où il a été condamné.

L'avocat de la partie civile confirme que des opérations fictives ont été constatées lors du contrôle des caisses et des comptes. Le procureur admet que le prévenu avait la possibilité de commettre ces infractions, mais qu'il n'y a pas de preuve. Il demande la relaxe. Pour l'avocat de la défense, ce dossier n'est que du vent, rien n'est tangible. Le verdict sera rendu le 20 novembre prochain.