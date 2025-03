Douvres-la-Délivrande. Un commercial profite de l'état de vulnérabilité d'un octogénaire pour réaliser des travaux sans devis ni contrat

Un commercial de 57 ans était jugé jeudi 27 février au tribunal de Caen pour avoir profité de la faiblesse d'un octogénaire et avoir fait des travaux, sans devis, ni contrat et sans tenir compte du délai de rétractation. Ces délits se sont produits le 14 juillet 2022 à Douvres-la-Délivrande. Le prévenu démarche à domicile un homme âgé. Il y a dans la maison de celui-ci une VMC qui ne fonctionne pas, et le prévenu indique qu'il faut la remettre en état, et propose de le faire pour une somme de 5 500 euros. Le propriétaire dit que c'est trop cher et le démarcheur baisse son prix à 2 000 euros.

Ces travaux seront réalisés sans devis ni contrat et sans possibilité de se rétracter. Le client paie aussitôt 2 000 euros en carte bleue et chèque établi par le démarcheur lui-même. Les fils de la victime indiquent aux gendarmes que leur père souffre de troubles de mémoire depuis 2 ans et que leur mère a la maladie d'Alzheimer. Il sera d'ailleurs mis sous tutelle après les faits. A la barre, le prévenu explique que la ventilation ne fonctionnait plus, ce qui donnait une odeur désagréable dans le logis. Les travaux étaient nécessaires. Il a proposé de les faire directement pour "rendre service" au client.

Un commercial qui n'est pas à son coup d'essai

Il a notamment utilisé un boîtier de carte bleue de son ancienne société, fermée depuis 2020, et reconnaît que c'était un accord verbal entre l'octogénaire et lui, mais précise que le client était tout à fait conscient de ce qu'il acceptait. Les deux fils de la victime témoignent aussi à la barre. Ils expliquent que le démarcheur est typique du commercial sans scrupule. Il n'a pas hésité à abuser une personne âgée. La présidente précise que l'indélicat a sept mentions sur son casier judiciaire pour des faits similaires. Pour le procureur, c'est un abus de faiblesse caractérisé. "Il propose de faire le travail 'au noir', sans contrat, ni garantie, ni assurance."

Pour l'avocate de la défense, son client était de bonne foi. Il a juste voulu aider le client qui, selon lui, n'était pas vulnérable. Après délibéré, le prévenu est jugé coupable en récidive et condamné à 6 mois de prison avec sursis, interdiction de démarchage à Douvres et de gérer une société pendant 4 ans. Il devra payer une amende de 1 000 euros.