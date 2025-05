Douvres-la-Délivrande. Il vole une carte bancaire dans une voiture et l'utilise pour acheter des cigarettes et des pizzas

Le 23 juillet 2024, une femme porte plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte bleue. Plusieurs achats dont des vêtements, des cigarettes, des pizzas… ont été effectués sur Internet. Les gendarmes mènent une enquête, qui les mène à un homme de 21 ans et sa petite amie. Il vit chez la mère de cette dernière. Elle est entendue et dit qu'un colis Shein est arrivé au nom de sa fille, mais que ce n'est pas elle qui a passé la commande.

Sept mentions au casier

Interrogé, le prévenu commence par nier, puis il avoue avoir dérobé la carte bleue à Douvres-la-Délivrande et l'utiliser. C'est sa compagne qui a fait des achats sur internet, lui commandait des pizzas. Sa méthode était toujours la même. Dans la rue, il vérifie si les voitures sont fermées à clé. Sinon, il dérobe les cartes bleues et les utilise pour commander sur le Net.

Le 17 juillet 2024, il était avec son cousin mineur qui a reconnu sa participation à ce vol, mais rien d'autre. Au tribunal de Caen mardi 6 mai, la présidente lui demande pourquoi il vole. Il répond qu'il était sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool, et qu'il consommait du cannabis régulièrement. Depuis, il a arrêté. Il a sept mentions à son casier judiciaire entre 2023 et 2024 pour vol avec destruction, conduite sans permis, sous stupéfiants, escroquerie, vol, refus d'obtempérer, dégradations.

"Il trouve que c'est plus facile de voler que de travailler"

Trois sursis probatoires ont été révoqués. Il est précisé que la victime ne s'est pas constituée partie civile. Dans son réquisitoire, le procureur s'interroge : "Cette fois-ci, le prévenu a-t-il enfin pris conscience de ses actes ? Il trouve plus facile de voler que de travailler." Il demande de la prison ferme. Après délibéré, Keny Godard est condamné à 6 mois de prison ferme, interdiction de tout contact avec la victime pendant 2 ans, inéligibilité de 3 ans, confiscation des scellés. Il devra régler 254€ pour frais de procédure.