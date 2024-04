Justice. Il cumule les vols dans la Manche et le Calvados : quatre ans de prison

Il utilisait souvent le même processus. L'homme qui travaille pour une société d'installation de la fibre se présente chez des gens, propose ses services, demande à voir les contrats des fournisseurs internet et profitant d'une recherche de papiers des habitants, dérobe des chéquiers, téléphones portables, portefeuilles, cartes bleues, sac à main, carte vitale, permis de conduire, argent…

Il rafle tout

Après son départ, les victimes s'aperçoivent du larcin. Il a également dérobé des voitures ainsi que les papiers, à Cherbourg. Parfois, il s'introduit dans des logements dont la porte n'est pas fermée à clé la nuit et rafle tout ce qu'il trouve. Il a même pris une douche chez une personne qui l'a retrouvé nu dans sa chambre. Au total, 16 victimes ont été recensées à Pontorson, Caen, Mézidon, Cherbourg, Blonville-sur-Mer et Benerville-sur-Mer. Huit se sont portées partie civile, alors qu'en tout 24 délits lui sont reprochés. À la barre, jeudi 4 avril, l'homme de 40 ans, déjà incarcéré à la prison de Caen pour des faits similaires, reconnait les vols, mais nie les violences et le vol du véhicule à Cherbourg. Il présente ses regrets et excuses aux victimes.

La présidente déplore qu'il ait profité de son statut d'agent opérateur pour voler les gens. Il a huit mentions à son casier judiciaire pour des vols parfois aggravés, agressions sexuelles, viols. Les avocats des parties civiles expliquent l'angoisse et la peur des victimes et demandent réparation. Après délibéré, Yagouba Sow, reconnu coupable pour toutes les infractions, est condamné à 4 ans de prison dont 1 avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins psychologiques, interdiction d'arme durant 4 ans, inéligibilité d'un an. Il devra indemniser les victimes pour un total de près de 24 000 euros et passer son permis de conduire à sa sortie de prison.