Calvados. Recel de cambriolages : il écope d'un an de prison

Au tribunal judiciaire de Caen, jeudi 14 décembre, un homme né à Vienne, en Autriche, répondait de recel de biens provenant d'un vol par effraction, ruse ou escalade. Les faits remontent au 29 juillet dernier, à Bayeux. Une maison est visitée pendant l'absence de ses occupants. Des bijoux, plusieurs objets et des pièces de monnaie sont dérobés. Des voisins remarquent la présence d'un véhicule inhabituel devant le logement.

Interdiction de territoire pendant dix ans

Le lendemain, à Mondeville, un véhicule est contrôlé. A l'intérieur, deux jeunes hommes qui se prétendent mineurs. Les policiers ont un grand doute quant à l'âge réel des individus, en particulier du conducteur. En effet, après vérification de son identité, il s'avère qu'il a 20 ans. Il a déjà eu affaire aux forces de l'ordre pour d'autres délits. Une perquisition est faite dans la chambre d'hôtel où séjournent les deux hommes. On retrouve des objets volés dans la maison de Bayeux ainsi que d'autres produits provenant de plusieurs cambriolages. Ils seront restitués à leur propriétaire.

Le jeune homme est absent à l'audience. Le procureur remarque que les faits sont avérés. Il demande 1 an de prison avec sursis et une interdiction d'être sur le sol français. Après délibéré, le prévenu est reconnu coupable est condamné à 6 mois de prison assortis d'un sursis. Il écope également d'une interdiction de territoire pendant dix ans. Il devra en outre dédommager la victime de Bayeux à hauteur de 420 euros pour préjudice matériel et de 700 euros pour préjudice moral.