Cotentin. Un Cherbourgeois remporte la 51e Rolex Fastnet Race

3 jours, 22 heures, 45 minutes et 11 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Alexis Loison pour relier Cowes (Angleterre) à Cherbourg en passant par le phare du Fastnet au large de l'Irlande. Le skipper cherbourgeois et son coéquipier Jean-Pierre Kelbert, à bord de leur navire Léon, ont franchi la ligne d'arrivée mercredi 30 juillet à 12h22 en tête du classement général de la compétition. "Dès hier, Léon s'est imposé dans la flotte IRC Two, forte de 70 bateaux", rapporte l'organisation de la course. Les équipiers chaleureusement félicités à leur arrivée ont reçu leur prix, dont la Rolex du gagnant, jeudi 31 juillet dans le port de Cherbourg.

Les vainqueurs n'arrivent pas en premier ?

Depuis le 28 juillet, les arrivées s'enchaînent à Cherbourg. Louis Duc, Violette Dorange, Samantah Davies, Elodie Bonafous, Pierrick Letouzé, sont arrivés au port les uns après les autres… avant le grand vainqueur de la course. "La Rolex Fastnet Race est une course en temps compensé selon la jauge ICR. C'est-à-dire que les bateaux se voient appliquer un 'rating' ou 'handicap' en fonction de leurs caractéristiques", explique l'organisation. Ce système permet à des voiliers de tailles et de conceptions différentes de concourir également dans les régates. Aucun concurrent encore en mer ne pourrait le dépasser en temps compensé.