La Solitaire : le point sur la 2e étape des Bas-Normands

Il était difficile de savoir qui allait se détacher du peloton de cette deuxième étape de la Solitaire du Figaro, entre Porto, au Portugal, et Gijon en Espagne. C'est finalement le skipper breton Armel Le Cléach' qui l'a emportée lundi 10 juin, en 2 jours, 3 heures et 11 minutes.

Loison 3e au général

Du côté des Bas-Normands, cette fois c'est Fabien Delahaye qui tire son épingle du jeu. Le Caennais se classe 9e, à moins de 20 minutes du leader, il est arrivé à 16h38.

Il faut attendre la 15e place pour retrouver Alexis Loison le Cherbourgeois. Cependant, au général, il se classe 3e, sur le podium, derrière Yann Eliès et Frédéric Duthil.

Pruvot 1ère des bizuths

La "bizuth" et seule femme de la compétition, Claire Pruvot, réalise une très belle étape. La skippeuse du bateau Port de Caen-Ouistreham termine 16e, et surtout première des bizuths, ceux qui tentent la Solitaire pour la première fois.

Le Granvillais Nicolas Jossier termine 28e. Enfin, le skipper du bateau Basse-Normandie, Joan Ahrwheiller, bizuth lui aussi, boucle cette deuxième étape en 2 jours, 9 heures et 37 minutes, il est 37e.

Les réactions des Bas-Normands :

Fabien Delahaye, 9e : "Content d'être arrivé parce que ce petit temps était stressant et pouvait redistribuer les cartes à tout moment. C'est lassant à la fin. Je sauve les meubles. Place à la troisième étape !"

Alexis Loison, 15e : "A un moment, je n'étais pas bien du tout, avec de l'écart : ça m'a un peu miné le moral. Mais je me suis arraché et je m'en sors très bien, à une demi-heure du premier."

Claire Pruvot, 16e : "Jusqu'a la fin, ça a été une belle bataille. Ils étaient deux bizuths derrière moi, David Kenefick et Jack Bouttell. Il y a eu un peu de match race pour arriver jusqu'ici. C'est là que ça sert ! C'était hyper intense et vachement sympa."

Nicolas Jossier, 28e : "J'ai voulu tenter un petit coup à l'extérieur du virage, et on s'est retrouvé dernier ! Je me suis remotivé parce que cela m'était déjà arrivé. Mais après Estaca de Barès, je me suis retrouvé un peu bloqué entre l'option large et celle à terre : j'ai choisi celle du bas pour tenter, et ça s'est mal passé…"