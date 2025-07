Rome. 85 Caennais au Vatican pour le jubilé des jeunes, le Pape fait une visite surprise sur la place Saint-Pierre

Du 28 juillet au 3 août, les jeunes catholiques du monde entier ont rallié Rome pour le jubilé des jeunes. Répondant à l'appel du Pape Léon, 17 000 Français de 18 à 30 ans ont rejoint la capitale italienne, 330 Normands et parmi eux 85 sont venus de Caen avec le diocèse du Calvados.

Caen - Rome : 27 heures de voyage

Lundi 28 juillet vers 7h, les 85 Normands embarquent dans les bus en direction de Rome. "Nous avons traversé une partie de la France, le Territoire de Belfort, la Suisse puis l'Italie. On avait fait la plus grande partie du chemin lorsque les chauffeurs du bus ont remarqué un pneu anormalement plat", détaille l'abbé Quentin Leclercq, prêtre accompagnateur du groupe de jeunes. S'ensuivent alors 5 heures d'attente sur une aire d'autoroute le temps que les dépanneurs réparent la roue. "Nous sommes arrivés à Rome vers 15h, quand même un peu fatigués de ces péripéties", souligne encore le prêtre.

Les jeunes Caennais voient le Pape pour la première fois Impossible de lire le son.

Une messe place Saint-Pierre, et la surprise du Pape

Le jubilé a commencé par une messe célébrée par le cardinal Fisichella. "Pour être honnête, nous avons hésité à y assister, puis on s'est dit que quand même, non, une messe sur la place Saint-Pierre, il faut y assister !" Pour la cérémonie, l'abbé Leclercq était dans le chœur avec le clergé. Au milieu de la foule, Eugénie et Marthe, deux Caennaises de 23 ans, y assistaient, l'émotion était au rendez-vous. "C'était incroyable, tous ces jeunes rassemblés sur la place Saint-Pierre et le silence qui régnait à la consécration malgré les 120 000 personnes sur place", confie l'une. A la fin de la cérémonie, le Pape Léon est venu saluer les jeunes, une apparition qui n'était pas prévue au départ. "Quand on l'a vu s'avancer, tout le monde a eu des réactions différentes : certains criaient et sautaient de joie. Moi je n'étais capable que de sourire, on voyait le successeur de Saint Pierre, ce n'est pas rien !" Les deux jeunes femmes voyaient le Pape pour la première fois.

Visites et jubilé : le programme pour le reste de leur semaine

Pour le reste du programme, les jeunes prévoient des visites, mais aussi des temps de prière, et bien sûr le jubilé en lui-même : il consiste à franchir une porte sainte dans certaines basiliques romaines, signe d'un passage vers une vie plus sainte. Autre temps fort, les jeunes Caennais pourront aller se recueillir devant le corps de Pier Giorgio Frassati. Le jeune homme sera canonisé le 7 septembre prochain, l'aumônerie des jeunes de Caen lui a été confiée.